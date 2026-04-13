Кто лидирует в Центральной Азии по военному бюджету?
Казахстан занимает 57-е место, Туркменистан — 77-е, Кыргызстан — 105-е, Таджикистан — 108-е.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2026 году страны Центральной Азии значительно увеличивают расходы на оборону, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на @geostatistica.
Крупнейший военный бюджет в регионе у Узбекистана. В этом году Ташкент предусмотрел на оборону 6,2 млрд долларов, тогда как Казахстан планирует направить на эти цели 5,8 млрд долларов.
Согласно рейтингу Global Firepower за 2026 год, Узбекистан занимает 53-е место в мире по военной мощи и лидирует среди стран Центральной Азии. Рейтинг оценивает военный потенциал стран по десяткам показателей, включая личный состав, технику, логистику и финансирование. Совокупный индекс Узбекистана составил 0,9908 балла.
Для сравнения, Казахстан занимает 57-е место. Туркменистан находится на 77-й позиции, Кыргызстан — на 105-й, Таджикистан — на 108-й. Эти данные показывают, что военный потенциал стран региона развивается неравномерно.
Одним из ключевых направлений военной мощи Узбекистана является авиация. По данным исследования, в составе вооружённых сил страны насчитывается 159 единиц авиационной техники. Среди них — 101 вертолёт, 26 истребителей, 13 штурмовиков, 12 военно-транспортных самолётов и 7 учебных самолётов.
По уровню военной авиации республика занимает 55-е место в мировом рейтинге.
