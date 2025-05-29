В рамках Года рабочих профессий, объявленного Президентом Касым-Жомартом Токаевым, в Мангистауской области состоялся первый региональный чемпионат по сварке оптоволоконных кабелей. Организатором выступило областное управление цифровых технологий при поддержке Центра общественных коммуникаций, передаёт BAQ.KZ.

Соревнования прошли на базе технопарка Есеновского университета. Цель мероприятия — привлечение молодежи к техническим специальностям, обмен опытом между профессионалами отрасли, популяризация рабочих профессий и стимулирование внедрения новых технологических решений в сфере связи.

"Сварка оптических волокон — это не только высокоточная работа, но и востребованная профессия будущего, — подчеркнул заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев. — Подобные чемпионаты дают возможность молодым специалистам и студентам не только показать свои навыки, но и учиться у лучших представителей отрасли".

В чемпионате приняли участие специалисты ведущих телекоммуникационных компаний страны: АО "Транстелеком", АО "Казахтелеком", "Jusan Mobile", "Кселл", "Кар-Тел", X-COM, Freedom Telecom, а также "Спецавтоматика сервис" и "Бикада".

Победители чемпионата:

1 место — АО "Транстелеком"

2 место — АО "Казахтелеком"

3 место — "Jusan Mobile" и "Спецавтоматика Сервис"

По словам организаторов, мероприятие станет ежегодным, что позволит формировать устойчивый интерес молодежи к рабочим специальностям и способствовать развитию цифровых технологий в Казахстане.