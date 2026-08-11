Первый отечественный обменник «Pax Finance» работающий с виртуальной валютой запустили в конце июля. До этого проходили процессы интеграции по части биометрии, наличия антифрод-систем. Все это было объясняется необходимостью защитить пользователей от блокировки счетов и прочих неприятностей. По каким принципам работает обменник нам поможет разобраться его директор Аслан Беиспеков.

«Национальный банк предоставил нам лицензию, и это позволяет гражданам официально покупать и продавать криптовалюту через лицензированного оператора. При этом важно понимать, что получить такую лицензию не так просто – ее не выдают всем подряд. До выдачи Национальный банк проводит проверку представленной документации, оценивает готовность компании соблюдать установленные требования, а также компетенции и понимание участниками рынка специфики работы с цифровыми активами», – рассказывает директор криптообменника.

Механизм работы с платформой, говорит спикер, очень простой. Для каждого клиента проводится onboarding. При регистрации нужно указать свои паспортные данные и пройти верификацию по биометрии.

«По внутренним правилам компании и требованиям Национального Банка клиенты разделяются на две категории - непрофессиональные и профессиональные. Первый статус присваивается клиенту по умолчанию при регистрации на платформе. Такой клиент не проходил дополнительной проверки знаний и понимания рисков, связанных с операциями с цифровыми активами, в связи с чем его операции ограничены суммой до 7 миллионов тенге в сутки», – рассказывает спикер.

Профессиональным клиентом называют тех, кто прошел все тестирования и проверки. А значит ему можно совершать операции по покупке и продаже цифровых активов без ограничения по объему в сутки. Все процессы проходят через банки.

Иностранцы тоже могут пользоваться услугами купли-продажи цифровых денег, правила для всех равны. Предположим, в Казахстан приедет гражданин другого государства, у которого нет счёта в местных банках. В таком случае, он может воспользоваться счётом удобного банка, предоставляя при этом свои личные данные.

Но есть одна оговорка: нужно указывать происхождение средств. В противном случае принимать оплату либо осуществлять продажу в обменнике не смогут.

«Все просто: если человек может показать, откуда у него деньги - например, зарплата, доход от бизнеса, продажа квартиры или машины, наследство - и подтвердить это документами, он может свободно покупать у нас криптовалюту. Это касается как обычных людей, так и компаний: юрлицо точно так же показывает, откуда деньги - например, выручка от своей деятельности или уставный капитал. Работаем мы примерно как обычный обменник валюты. Покупаем криптовалюту по одному курсу, продаем по другому - разница между этими курсами и есть наш заработок. С этого заработка мы платим налог на прибыль - 20%, как и положено любой компании в Казахстане», – подытожил спикер.

За каждую сделку обменник несёт персональную ответственность, независимо от суммы. Сегодня со стороны казахстанцев наблюдается большой интерес к возможности приобретения виртуальных активов. Возможно, в этом они видят неплохое место для хранения своих сбережений, считает Аслан Беиспеков.

Отметим, в последнее время все чаще слышно о случаях привлечения казахстанцев к ответственности за операции с криптовалютой через нелегальные и нерегулируемые обменники. Работа в «серой» зоне несет дополнительные риски как для клиентов, так и для самих участников рынка, рассказывает директор обменника.