Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи скончался после почти 37 лет пребывания у власти. После сообщений о его смерти внимание приковано к тому, как будет проходить смена власти в Иране, передает BAQ.KZ.

Временное управление после вакантного поста

По сообщению AP News, в соответствии с конституцией, транзит власти немедленно начался по специальной процедуре. Согласно Конституции Ирана, если должность Верховного лидера становится вакантной, для временного управления страной формируется специальный совет. В его состав входят:

• действующий президент;

• глава судебной власти;

• один представитель Совета стражей Конституции (его назначает Совет по целесообразности).

Сейчас в этот совет входят реформаторский президент Масуд Пезешкиан и консервативный глава судебной системы Голамхоссейн Мохсени-Эджеи. До избрания нового лидера именно они исполняют его ключевые функции.

Нового лидера выберут 88 религиозных деятелей

Согласно иранскому законодательству, нового Верховного лидера должна как можно скорее избрать Ассамблея экспертов (Assembly of Experts) — орган из 88 членов.

Ассамблея полностью состоит из шиитских духовных лиц. Формально они избираются гражданами каждые восемь лет, однако кандидаты заранее проходят отбор: их утверждает Совет стражей Конституции.

Так, в марте 2024 года Совет стражей отклонил кандидатуру бывшего президента Хасана Рухани — политика, которого нередко называют умеренным и который связан с подписанием ядерного соглашения 2015 года.

Сын Хаменеи — среди главных возможных претендентов

Из-за закрытого характера политических решений в Иране заранее назвать фаворита сложно. Ранее одним из наиболее вероятных преемников считался бывший президент Эбрахим Раиси, однако он погиб в вертолётной катастрофе в мае 2024 года.

Сейчас в числе возможных кандидатов всё чаще называют Моджтабу Хаменеи, 56-летнего сына Али Хаменеи. Он является шиитским духовным лицом, но официальных государственных должностей ранее не занимал.

При этом сценарий передачи власти «от отца к сыну» может вызвать неоднозначную реакцию в обществе. Противники такого варианта могут расценить его как отход от революционных принципов и попытку сформировать религиозную династию, что будет напоминать монархию, свергнутую в 1979 году.

Подобная смена власти уже случалась лишь однажды

За всю историю Исламской Республики смена Верховного лидера происходила только один раз. В 1989 году после смерти основателя Исламской революции Рухоллы Хомейни его сменил Али Хаменеи.

Нынешний транзит власти разворачивается на фоне повышенной напряжённости в регионе — в том числе после 12-дневного конфликта между Израилем и Ираном в июне 2025 года, что усиливает давление на внутреннюю стабильность страны.

Полномочия Верховного лидера

Верховный лидер Ирана — ключевая фигура государства и высший центр принятия решений. Он:

• имеет решающее слово по стратегическим вопросам внутренней и внешней политики;

• является верховным главнокомандующим вооружёнными силами;

• контролирует Корпус стражей исламской революции (КСИР).

КСИР был признан США террористической организацией в 2019 году и связан с поддержкой сети союзников на Ближнем Востоке, которую часто называют «осью сопротивления».