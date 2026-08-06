Кто оказался сильнее в прямом эфире: политологи оценили главные дебаты перед выборами

Представители семи политических партий представили свои предложения по развитию школ и вузов, подготовке кадров, внедрению искусственного интеллекта, поддержке молодых ученых и реформированию системы профессионального образования. После завершения эфира политологи и эксперты начали разбирать не только содержание программ, но и качество самих дебатов.

Одни оценивали реалистичность инициатив, другие — ораторское мастерство участников, третьи обращали внимание на то, насколько партиям удалось сохранить собственную политическую идентичность.

Дебаты — это отдельное политическое искусство

Одним из первых на прошедший эфир отреагировал политолог Газиз Абишев. По его мнению, нынешние дебаты показали, что современным политическим партиям уже недостаточно иметь сильную программу — ее необходимо уметь профессионально защищать в публичной дискуссии.

Политические партии должны понимать одну важную мысль. Дебаты — это отдельное серьёзное искусство. Сильный управленец, сильный идеолог, сильный телеведущий, сильный акын — не обязательно сильный дебатёр. Дебаты требуют способности структурно выражать свои мысли, просто и понятно формулировать аргументы, привлекать внимание харизмой, но не переигрывать, выдерживать психологическое давление со стороны оппонентов и быстро реагировать на развитие событий, — отметил Абишев.

Эксперт считает, что партиям необходимо системно готовить своих публичных представителей.

Для политической партии умение дебатировать — критически важное искусство. На заседаниях рабочих групп, на встречах с избирателями, в борьбе с группами влияния, под напором журналистов. Поэтому спикеры политических партий должны системно тренироваться с профессиональными тренерами по дебатам, чтобы всегда быть готовыми к публичному риторическому противостоянию, - считает политолог.

При этом Газиз Абишев в целом положительно оценил второй эфир:

Вторые дебаты прошли объективно хорошо. Довольно высокий средний уровень выступлений. Будет много разных субъективных мнений. По первым впечатлениям, если говорить не о партиях, а именно о спикерских качествах участников, в тройке — Шахмардан Байманов, Бейбут Кусаинов и Мейрамгуль Мадали. Впрочем, полагаю, господа Тастекеев, Насибулов, Кенжеханулы и Байзаханов тоже не разочаровали своих однопартийцев.

Образование стало главной ареной для конкуренции идей

Политолог Лилия Маньшина считает, что тема образования позволила партиям наиболее ярко показать различия в своих подходах. По ее словам, каждая политическая сила осталась верна собственной идеологии и своей целевой аудитории.

Логично, что представители партий остались верны своим привычным приоритетам. "Ауыл" ожидаемо сосредоточилась на сельском образовании, подготовке специалистов для аграрной отрасли и связи учебных программ с потребностями сельского хозяйства. Это вполне соответствует профилю партии и ее основному избирателю. Обратила внимание на пикировку между "Ақ жол" и Respublica. Она вполне закономерна, ведь обе партии обращаются прежде всего к предпринимателям и экономически активной аудитории, поэтому конкурируют за близкого избирателя и вынуждены четче показывать различия между своими предложениями, - отметила она

Эксперт отдельно остановилась и на содержании некоторых инициатив. По ее мнению, партия «Әділет» сделала акцент на подготовке специалистов для цифровой экономики, развитии инженерного образования и внедрении искусственного интеллекта в учебный процесс. Вместе с тем Маньшина считает, что не все предложения участников выглядели одинаково реалистичными.

Не обошлось без популизма: идея полностью бесплатного высшего образования для всех звучит привлекательно, но требует ответа на простой вопрос — за счет каких средств она будет реализована, - подчеркнула Маньшина.

Кроме того, политолог отметила организацию самого проекта.

Особенно радует, что графа "не понравилось ничье выступление" набрала очень мало голосов. Это значит, казахстанцам интересны выборы и у них есть свои четкие предпочтения. Ну и отмечу, что дебаты были очень хорошо организованы — задать вопросы партиям помимо соперников смогли как зрители из зала, так и из соцсетей, - считает эксперт.

Цифровизация стала одной из ключевых тем

Политолог Данияр Ашимбаев обратил внимание на программы, посвященные развитию технологий и образования. По его мнению, одной из наиболее целостных выглядела программа партии «Әділет», которая связала развитие образования с цифровой трансформацией страны.

Партия изначально выстроила свою кампанию в рамках курса Касым-Жомарта Токаева на массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы управления, экономики и общества. Вместе с тем в программе отражена и классика — академическая честность, равные возможности, тысячи новых мест в дошкольном и школьном образовании. "Әділет" предлагает создать сеть инженерных школ имени Сатпаева, IT-школ, математических школ имени Жаутыкова и гуманитарных школ имени Абая во всех регионах, а также сеть региональных STEM-классов. Очень важным направлением является национальная система развития читательской грамотности школьников, - высказался он.

По словам Ашимбаева, преимуществом подобных инициатив является попытка совместить технологическую модернизацию с решением накопившихся проблем системы образования.

Главное — не только идеи, но и возможность их реализовать

Политолог Алмас Аубекеров также обратил внимание на то, что партии все чаще связывают образование с экономикой и развитием новых технологий. По его словам, сегодня цифровизация становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства.

Всем понятно, что сокращение цифрового разрыва критично для всех государств, так как оно определяет экономический рост, социальное равенство и национальную безопасность. Этот процесс обеспечивает равный доступ к возможностям для всех граждан. Важно обеспечить переход от разрозненной научной системы к интегрированной модели "наука — образование — производство", где исследования напрямую связаны с потребностями экономики и формируют новые отрасли, - считает эксперт.

Он также отметил, что важную роль будут играть развитие цифровой инфраструктуры, подключение сельских населенных пунктов к качественному интернету и подготовка специалистов, способных работать с современными технологиями.



Что показали дебаты

Второй раунд теледебатов подтвердил, что образование стало одной из центральных тем нынешней избирательной кампании. Несмотря на единую тему, партии предложили принципиально разные подходы — от расширения бесплатного высшего образования и повышения статуса педагогов до внедрения искусственного интеллекта, развития инженерных школ, реформирования колледжей и подготовки кадров для новой экономики. Экспертные оценки также оказались неоднозначными. Одни политологи анализировали прежде всего качество публичных выступлений и умение участников вести дискуссию, другие — реалистичность программ и наличие конкретных механизмов их реализации.

При этом сразу несколько экспертов отдельно отметили инициативы партии «Әділет» в сфере цифровизации образования, тогда как комментарии в адрес других участников касались их традиционных программных приоритетов — развития сельского образования, поддержки предпринимательства, подготовки рабочих кадров и доступности высшего образования. Вместе с тем сами эксперты обращают внимание, что теледебаты — это не определение победителя, а возможность для избирателей сравнить подходы партий к решению наиболее актуальных вопросов.

Итоговую оценку программам, прозвучавшим в эфире, дадут уже не политологи, а граждане в день голосования. Напомним, по итогам зрительского онлайн-голосования, проходившего во время прямого эфира Седьмого канала, первое место заняла партия «Әділет», набрав 45,48% голосов участников опроса. Далее расположились партия «Ауыл» (15,58%), Respublica (12,01%), ОСДП (9,71%), «Ак жол» (7,98%), Народная партия Казахстана (6,96%) и «Байтак» (1,58%). Еще 0,70% участников выбрали вариант «Никого не поддерживаю». Всего в онлайн-голосовании приняли участие 73 628 зрителей.