В Мажилисе рассмотрели проекты ратификации двух соглашений между правительствами Казахстана и Армении о сотрудничестве в области миграции, а также о поездках и порядке пребывания граждан, передает BAQ.KZ. В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросам передачи и защиты персональных данных.

Депутат Екатерина Смышляева подчеркнула, что документ предусматривает возможность обмена информацией о гражданах для установления личности и определения их правового статуса. При этом она выразила сомнение в достаточной проработке мер защиты.

"Соглашением предусмотрено, что стороны могут передавать друг другу персональные данные граждан в целях установления личности и определения правового статуса лица. В связи с этим вопрос, есть ли в каком и в каком документе ограничение объема передачи таких данных персональных, или может передаваться вся информация в неограниченном объеме. Второй момент, это то, насколько изучены меры защиты, которые будет принимать, значит, сторона соглашения, армянская сторона соглашения в части защиты персональных данных граждан. Если изучалось, то каким образом эта защита будет осуществляться", – сказала Смышляева.

Министр внутренних дел Ержан Саденов в ответ заявил, что ответственность за защиту персональных данных несут МВД обеих стран. По его словам, обмен будет вестись исключительно по закрытым каналам связи, что уже является устоявшейся практикой правоохранительных органов.