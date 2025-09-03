Кто отвечает за защиту персональных данных при соглашении с Арменией
В Мажилисе рассмотрели проекты ратификации двух соглашений между правительствами Казахстана и Армении о сотрудничестве в области миграции, а также о поездках и порядке пребывания граждан, передает BAQ.KZ. В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросам передачи и защиты персональных данных.
Депутат Екатерина Смышляева подчеркнула, что документ предусматривает возможность обмена информацией о гражданах для установления личности и определения их правового статуса. При этом она выразила сомнение в достаточной проработке мер защиты.
"Соглашением предусмотрено, что стороны могут передавать друг другу персональные данные граждан в целях установления личности и определения правового статуса лица. В связи с этим вопрос, есть ли в каком и в каком документе ограничение объема передачи таких данных персональных, или может передаваться вся информация в неограниченном объеме. Второй момент, это то, насколько изучены меры защиты, которые будет принимать, значит, сторона соглашения, армянская сторона соглашения в части защиты персональных данных граждан. Если изучалось, то каким образом эта защита будет осуществляться", – сказала Смышляева.
Министр внутренних дел Ержан Саденов в ответ заявил, что ответственность за защиту персональных данных несут МВД обеих стран. По его словам, обмен будет вестись исключительно по закрытым каналам связи, что уже является устоявшейся практикой правоохранительных органов.
"Во-первых, стороны обязаны обеспечить защиту персональных данных с обоих сторон. Здесь надо сказать, что за это ответственность несут МВД Республики Казахстан и МВД Республики Армения. Запросы будут строго по защищенным каналам. Это большую практику, такую имеем все органы внутренних дел, то есть правоохранительные специальные органы, защищенные каналы", – отметил Саденов.
