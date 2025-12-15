В преддверии конца года вопрос дополнительных социальных выплат остаётся одним из самых обсуждаемых среди многодетных семей, пенсионеров и лиц с инвалидностью. Корреспондент BAQ.KZ получила официальные ответы от управлений занятости и социальной защиты регионов и выяснила, предусмотрены ли в 2025 году выплаты к Новому году и какие меры поддержки будут оказаны к 16 декабря — Дню Независимости Республики Казахстан.

Астана

В столице выплаты, приуроченные к Новому году, не предусмотрены. Вместе с тем в городе действует система единовременной социальной помощи к памятным и праздничным датам в течение года, включая 8 марта, 9 мая, День лиц с инвалидностью и 16 декабря — День Независимости. Размер выплат зависит от категории получателей и утверждается решениями маслихата.

Алматы

В Алматы новогодние выплаты не предусмотрены. В управлении занятости и социальных программ пояснили, что социальная помощь оказывается только при наступлении трудной жизненной ситуации. В этом случае малообеспеченные граждане могут получить единовременную помощь в размере 20 МРП (78 640 тенге) при соблюдении условий по доходу.

Шымкент

В Шымкенте единовременные выплаты к Новому году так же не предусмотрены. Социальная помощь оказывается в рамках действующих программ и к другим праздничным датам в соответствии с решениями городского маслихата.

Акмолинская область

В Акмолинской области сообщили, что новогодние выплаты для многодетных матерей, пенсионеров и лиц с инвалидностью не предусмотрены. При этом в регионе выплачивается социальная помощь к другим датам.

Так, к 16 декабря — Дню Независимости в 2025 году 13 участникам декабрьских событий 1986 года, подвергшимся репрессиям, была выплачена единовременная помощь в размере 60 МРП (235 920 тенге).

Мангистауская область

В регионе выплаты к Новому году не предусмотрены, однако социальная помощь оказывается к 16 декабря. К Дню Независимости единовременные выплаты получают участники событий 17–18 декабря 1986 года и лица, реабилитированные как жертвы политических репрессий.

Размер выплат составляет от 50 до 60 МРП в зависимости от города и района. Кроме того, лицам с инвалидностью всех групп предусмотрена помощь в размере 5 МРП.

Северо-Казахстанская область

В Северо-Казахстанской области Новый год не включён в перечень дат для оказания социальной помощи. Вместе с тем 16 декабря входит в список праздничных дат, по которым отдельные категории граждан получают единовременные выплаты. Размер помощи зависит от статуса получателей и устанавливается постановлениями акимата.

Область Улытау

Единственным регионом, где предусмотрены выплаты именно в связи с празднованием Нового года, стала область Улытау.

Здесь выплачивается единовременная материальная помощь в размере 20 000 тенге:

детям с инвалидностью до 7 лет;

детям с инвалидностью I, II и III групп в возрасте от 7 до 18 лет.

По данным управления, получателями являются 1 023 ребёнка. Выплата осуществляется без подачи заявлений.

Другие регионы

В Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской областях, а также в областях Абай и Жетісу выплаты к Новому году не предусмотрены. Социальная поддержка там оказывается либо на регулярной основе, либо к другим праздничным и памятным датам, включая 16 декабря.

Таким образом, массовых социальных выплат к Новому году в Казахстане не предусмотрено. Исключение составляет область Улытау, где помощь носит адресный характер. При этом в ряде регионов единовременные выплаты будут произведены к 16 декабря — Дню Независимости Республики Казахстан, прежде всего участникам декабрьских событий 1986 года и жертвам политических репрессий.