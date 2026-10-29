Кто позже подал, тот раньше получил: АЗРК выявило нарушения с субсидиями

В Туркестанской области заявки на сельскохозяйственные субсидии рассматривали с задержками до шести месяцев. Причем тем, кто обратился позже, в отдельных случаях деньги перечисляли раньше. Нарушения очередности выявило Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

Речь идет о субсидировании процентных ставок по кредитам на покупку сельскохозяйственных животных, техники, технологического оборудования и лизинговым договорам.

Как установило агентство, областное управление сельского хозяйства не соблюдало порядок распределения господдержки. Сроки рассмотрения заявок финансовых организаций превышали установленные на период от одного до шести месяцев.

Очередность оказалась нарушена. Одни заявки месяцами ожидали рассмотрения, другие, поступившие позднее, успевали пройти процедуру и получить оплату раньше.

В АЗРК усмотрели в такой практике признаки антиконкурентных действий. Неравномерное распределение средств создавало преимущественные условия для отдельных участников рынка.

По итогам анализа агентство направило управлению сельского хозяйства уведомление с требованием устранить нарушения.

Сейчас, по информации АЗРК, требования выполнены в полном объеме. В управлении провели разъяснительную работу и приняли меры для соблюдения порядка субсидирования.

Агентство направило рекомендации Министерству сельского хозяйства, предложив дополнить действующие правила возможностью приостанавливать выплаты при выявлении нецелевого расходования субсидий.