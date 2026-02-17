В Милане продолжаются XXV зимние Олимпийские игры. Сегодня, 17 февраля, казахстанские спортсмены выступят в соревнованиях по пяти видам спорта, передает BAQ.KZ.

Так, в 14:00 состоится лыжное двоеборье (лыжная гонка, большой трамплин). Казахстан представит Шынгыс Ракпаров

В 14:45 пройдет квалификационный тур по фристайл-акробатика среди женщин, где выступит казахстанка Аяна Жолдас.

В 17:30 состоится квалификационый отбор по фристайл-акробатике среди мужчины. Казахстан представят Асан Асылхан, Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов.

В 19:43 пройдут соревнования по конькобежному спорту (командная гонка преследования (женщины)), где примут участие Кристина Силаева, Надежда Морозова, Арина Ильященко

В 22:45 женщины покажут свое мастерство в короткой программе по фигурному катани. Казахстан представит Софья Самоделкина.

Время указано по Астане. Прямые эфиры можно будет посмотреть на четырех казахстанских телеканалах.