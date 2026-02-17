Кто представит Казахстан 17 февраля на Олимпиаде-2026
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Милане продолжаются XXV зимние Олимпийские игры. Сегодня, 17 февраля, казахстанские спортсмены выступят в соревнованиях по пяти видам спорта, передает BAQ.KZ.
Так, в 14:00 состоится лыжное двоеборье (лыжная гонка, большой трамплин). Казахстан представит Шынгыс Ракпаров
В 14:45 пройдет квалификационный тур по фристайл-акробатика среди женщин, где выступит казахстанка Аяна Жолдас.
В 17:30 состоится квалификационый отбор по фристайл-акробатике среди мужчины. Казахстан представят Асан Асылхан, Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов.
В 19:43 пройдут соревнования по конькобежному спорту (командная гонка преследования (женщины)), где примут участие Кристина Силаева, Надежда Морозова, Арина Ильященко
В 22:45 женщины покажут свое мастерство в короткой программе по фигурному катани. Казахстан представит Софья Самоделкина.
Время указано по Астане. Прямые эфиры можно будет посмотреть на четырех казахстанских телеканалах.
Самое читаемое
- В МИРЕ: взрыв в Китае, перехват танкера США и жертвы циклона в Мозамбике
- ТЭЦ-3 в Астане: как новая станция закрыла дефицит тепла и что даст вторая очередь
- Оплата после ввода объекта: в Казахстане закрутили гайки на стройках за госсчёт
- Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане
- "Чувствую огромную поддержку": Шайдоров обратился к болельщикам