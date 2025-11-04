С 7 по 21 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут Игры исламской солидарности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Оlympic.kz.

Спортсмены сборной Казахстана выступят в 15 видах спорта. Ниже представлен состав.

Борьба: Ризабек Айтмухан, Нуркожа Кайпанов, Ислам Евлоев, Зейнеп Баянова, Ирина Казюлина, Эльмира Сыздыкова

Дзюдо: Мади Амангельды, Айдар Арапов, Бакжан Байтас, Шерзод Давлатов, Ержан Еренкаипов, Толганай Абеуова, Диана Буркеева, Аруна Жангельдина, Назгуль Маратова, Дина Муханбет, Самалай Ергалиева

Каратэ: Даяна Даренская, Никита Тарнакин, Софья Берульцева, Жоламан Бигабыл

Муай-тай: Абиль Галиев, Александр Цариков, Алёна Ожередова, Игорь Коваленко, Нуртаза Жумаханов, Турар Дуйсехан

Таеквондо: Айша Адильбеккызы, Азирет Дуйсенбек, Бауыржан Хасенов, Ботагоз Капанова, Камила Аймукашева, Нурбек Газез, Ярина Пуганцова

Тяжёлая атлетика: Арай Нурлыбекова, Артём Антропов, Аружан Даулетова, Аянат Жумагали, Дарья Балабаюк, Любовь Ковальчук, Нургиса Адилетулы, Едыге Емберды

Джиу-джитсу: Жигер Алматай, Али Иманвердиев, Мансур Хабибулла, Рамазан Кусаинов, Алдияр Серик, Жибек Кулумбетова, Ажар Салыкова, Аделя Ушурова, Мариан Журавлёва

Киберспорт: Шынгыс Даулеткали

Фехтование: Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай, София Актаева

Ушу: Аян Турсын, Ибрагим Айтахунов, Ислам Каримов, Карина Исмаилова, Рафхат Зерипов, Юлтуз Юлдашова

Настольный теннис: Айдос Кенжигулов, Алан Курмангалиев, Кирилл Герасименко

Гандбол: Арайлым Абдихамит, Жаннат Айтенова, Яна Франковская, Ирина Хасакханова, Жанерке Куандыкова, Алеся Малышева, Мадина Мырзамсеитова, Кира Немтырева, Мария Пупченкова, Кристина Радаева, Назым Сабыржанкызы, Жанерке Сейткасым, Мария Ситникова, Аида Жапарова, Дамира Жапарова, Злата Звягина

Лёгкая атлетика: Максим Фроловский, Евгений Лабутов, Евгений Прокудин, Георгий Шейко, Виталий Земс, Виктория Ан, Ирина Конищева, Ирина Сизова, Александра Залюбовская, Аделина Земс

Плавание: Галымжан Балабек, Даниил Черепанов, Глеб Коваленя, Адильбек Мусин, Айбат Мырзамуратов, Максим Сказобцов, София Сподаренко

Пенчак силат: Жалгасбай Уали, Акнур-Айым Исмурзина, Арай Аманбай, Нурдаулет Тасмагамбетов

В заявке возможны изменения.