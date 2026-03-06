В составе национальной сборной РК по конному спорту выступают 38 женщин, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации.

В основной состав штатной сборной входят Дайана Онаева, Раиса Соколенко, Ксения Баталова и Нурила Турисбекова. Они регулярно представляют Казахстан на международных соревнованиях и входят в число лидеров национальной команды.

Фото: пресс-служба федерации

В 2025 году на этапе Кубка мира по конкуру в Ташкенте Ксения Баталова на лошади Lady Di завоевала серебряную медаль в Гран-при, а Нурила Турисбекова стала бронзовым призёром на одном из маршрутов турнира.

Особенно ярким сезон стал для Раисы Соколенко, подчеркивают в федереации. Спортсменка одержала победу на Евразийских играх в Москве в категории U-25, выиграла Финал Евразийской серии турниров, а также завоевала золото в командном зачёте на "Кубке Содружества", который прошёл в Ратомке (Беларусь).

Фото: пресс-служба федерации

Высоких результатов добиваются и молодые спортсменки. Член юниорской сборной Казахстана Малика Серик заняла первое место на Кубке Азиатской федерации конного спорта, прошедшем в Южной Корее.

В федерации конного спорта подчеркивают, что уделяют особое внимание поддержке и развитию женского спорта. Конный спорт остаётся уникальной дисциплиной, где мужчины и женщины соревнуются на равных, а всё больше девочек выбирают верховую езду как путь к профессиональному спорту.