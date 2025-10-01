При реализации проекта строительства первой атомной электростанции в Казахстане будет использован межгосударственный кредит. Об этом сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отметил Саткалиев, на сегодняшний день идёт подготовка соответствующего межправительственного соглашения.