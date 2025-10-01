Кто профинансирует первую казахстанскую АЭС?
Идёт подготовка соответствующего межправительственного соглашения.
Сегодня, 11:38
При реализации проекта строительства первой атомной электростанции в Казахстане будет использован межгосударственный кредит. Об этом сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Как отметил Саткалиев, на сегодняшний день идёт подготовка соответствующего межправительственного соглашения.
"По проекту, который мы осуществляем с госкорпорацией "Росатом", планируется использование межгосударственного кредита. И по данному вопросу уже идут межправительственные консультации по подготовке соответствующего межправительственного соглашения. Другие источники не планируются пока для финансирования", – отметил Алмасадам Саткалиев.