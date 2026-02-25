Размер будущей пенсии казахстанцев напрямую зависит от продолжительности участия в накопительной системе и регулярности обязательных пенсионных взносов. В 2025 году более 50 тысяч граждан при выходе на пенсию получили свои накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) единовременно, поскольку их сумма оказалась ниже установленного порога. В среднем размер такой выплаты составил около 243 тысяч тенге. Корреспондент BAQ.KZ узнала, кто в Казахстане рискует остаться с небольшой пенсией и от чего зависит размер будущих выплат.

Как рассчитываются выплаты из ЕНПФ

В ЕНПФ пояснили, что пенсионные выплаты из накопительной системы при достижении пенсионного возраста осуществляются ежемесячно по установленному графику и рассчитываются по специальной методике.

«Пенсионные выплаты при достижении пенсионного возраста из ЕНПФ осуществляются ежемесячно по графику в соответствии с Методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат. При этом исчисленная сумма ежемесячных пенсионных выплат из ЕНПФ не должна быть меньше 70% от прожиточного минимума», – сообщили в фонде на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.

С 1 апреля 2021 года действует формула, согласно которой годовая сумма выплат в первый год рассчитывается как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат – 6,5%. Размер ежемесячной выплаты определяется делением этой суммы на 12 месяцев.

«Сумма пенсионных накоплений умножается на 6,5% и делится на 12 месяцев – таким образом определяется размер ежемесячной выплаты в первый год. В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется путем увеличения размера ежемесячной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5%», – пояснили в ЕНПФ.

Когда накопления выплачиваются сразу

Если сумма накоплений на момент выхода на пенсию небольшая, выплаты могут производиться не ежемесячно, а единовременно.

«Если сумма пенсионных накоплений на дату осуществления выплаты из ЕНПФ не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то накопления выплачиваются единовременно», – отметили в фонде.

В 2025 году этот порог составлял 753 252 тенге (62 771 тенге × 12), а в 2026 году – 828 588 тенге (69 049 тенге × 12).

По данным ЕНПФ, в 2025 году 50 711 человек получили накопления единовременно из-за того, что их сумма не превышала установленный порог. Всего же пенсионные выплаты по возрасту из фонда получили 684 427 человек.

«Все получатели, у которых сумма накоплений превышает указанный размер, получают выплаты из ЕНПФ не менее минимального размера», – подчеркнули в фонде.

Минимальные и максимальные выплаты

В ЕНПФ уточнили, что минимальный размер выплаты из накопительной системы также установлен.

«В 2025 году минимальная выплата по возрасту из ЕНПФ составляла 32 360 тенге, а в 2026 году – 35 595 тенге (70% от прожиточного минимума)», – сообщили в фонде.

При этом верхнего ограничения для выплат не предусмотрено.

«Отсутствует ограничение по максимальному размеру выплаты: чем больше объём пенсионных накоплений, тем значительнее размер накопительной пенсии и период ее получения», – отметили в ЕНПФ.

По состоянию на 1 января 2026 года размер выплат из ЕНПФ варьируется в широком диапазоне – от 32 360 тенге до более чем 900 тысяч тенге.

От чего зависит размер накоплений

В фонде подчёркивают, что на размер пенсионных накоплений влияет сразу несколько факторов: длительность участия в системе, регулярность и полнота взносов, а также уровень официального дохода.

«Стабильные отчисления с более высокого официального дохода способствуют более быстрому росту накоплений, тогда как низкий уровень дохода и периоды отсутствия занятости замедляют их формирование», – сообщили в ЕНПФ.

Также в фонде отметили, что чем раньше человек начинает делать пенсионные взносы, тем больше эффект от инвестиционного дохода.

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер накоплений заметно отличается в зависимости от стажа участия в накопительной системе:

до 5 лет – 458,2 тыс. тенге;

6–10 лет – 2 033,7 тыс. тенге;

11–15 лет – 3 470,5 тыс. тенге;

16–20 лет – 4 875,7 тыс. тенге;

свыше 20 лет – 6 729,4 тыс. тенге.

Сколько казахстанцев регулярно делают взносы

В 2025 году обязательные пенсионные взносы поступали хотя бы один раз на 7,2 млн индивидуальных пенсионных счетов.

Статистика по регулярности взносов выглядит следующим образом:

1 взнос за год – 407 180 человек (6%);

2–5 взносов – 1 157 860 человек (16%);

6–8 взносов – 898 864 человек (12%);

9–12 взносов – 746 649 человек (66%).

Самозанятые и нерегулярные взносы

В ЕНПФ также сообщили, что учёт в накопительной пенсионной системе ведётся по факту поступления обязательных пенсионных взносов, а не по статусу занятости.

По состоянию на 1 января 2026 года среднемесячное количество индивидуальных пенсионных счетов, на которые в 2025 году поступали взносы от физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные пенсионные взносы, составило 945,3 тыс. единиц.

При этом среднемесячный объём таких взносов в 2025 году составлял 18,0 млн тенге.

В фонде отмечают, что эпизодическая уплата взносов или длительные перерывы в официальной занятости могут привести к формированию небольших накоплений.