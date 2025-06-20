Кто сможет воспользоваться возможностями нового суперкомпьютера, появившегося в Казахстане в конце мая, рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает BAQ.kz.

Председатель правления АО "Qazсontent" Айна Задабек в большом интервью с министром Жасланом Мадиевым обсудила главные достижения Казахстана в области искусственного интеллекта. Глава МЦАРИАП подробно остановился на работе суперкомпьютера на базе NVIDIA H200. Он предназначен для обучения больших языковых моделей, автоматизация государственных сервисов, таких как eGov. Его можно использовать в цифровизации промышленности, медицинской диагностике и прочих научных исследованиях.

"Доступ к ресурсам суперкомпьютера будет обеспечиваться через Национальную платформу искусственного интеллекта. Приоритет получат стартапы и компании, исследовательские центры, университеты, госорганы и другие организации, чьи проекты имеют высокий социально-экономический эффект для страны, а также соответствуют целям технологического суверенитета и масштабируемости решений", - рассказал министр.

Спрос на вычислительные ресурсы стремительно растёт со стороны как государственных институтов, так и частного сектора, подчеркнул глава МЦРИАП. В Казахстане сформировалась стартап-экосистема в области ИИ. Вместе с этим Айну Задабек интересовало, готова ли наша страна к широкому внедрению ИИ в разные отрасли. Гость объяснил, как этому способствует разработка отечественных языковых моделей, по типу KazLLM.

"Она позволяет качественно обрабатывать и генерировать текст на казахском языке, тем самым открывая возможности для создания чат-ботов, голосовых помощников, систем перевода и аналитических платформ. KazLLM укрепляет цифровой суверенитет Казахстана, то есть способствует развитию национальной ИТ-экосистемы. По качеству генерации текстов на казахском языке, все три модели – KazLLM, Sherkala и AlemLLM – демонстрируют результаты, сопоставимые или превосходящие популярные международные модели, такие как LLaMA и ChatGPT. Это подтверждено предварительными бенчмарками, ориентированными на качество ответов, корректность и глубину понимания национального контекста. Модели уже доступны или будут открыты для рынка в ближайшее время", - отметил министр.

Полное интервью с министром можно посмотреть по ссылке.