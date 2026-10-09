Кто сможет выпускать цифровые активы в МФЦА: Нацбанк и АРРФР подготовили проект требований

Национальный банк Казахстана и АРРФР подготовили совместный проект требований к выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Согласно краткому пояснению Нацбанка, проект определяет условия и порядок допуска к выпуску ЦФА банков с универсальной банковской лицензией, исламских банков и других юридических лиц.

В частности, предусмотрены требования к финансовой устойчивости эмитентов, наличию чистой прибыли, аудиту финансовой отчетности, кредитному рейтингу, а также порядку хранения базового актива цифровых финансовых активов.

Кроме того, документ устанавливает порядок допуска участников МФЦА к выпуску ЦФА на специализированных платформах.