Кто сможет выпускать цифровые активы в МФЦА: Нацбанк и АРРФР подготовили проект требований
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Национальный банк Казахстана и АРРФР подготовили совместный проект требований к выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.
Согласно краткому пояснению Нацбанка, проект определяет условия и порядок допуска к выпуску ЦФА банков с универсальной банковской лицензией, исламских банков и других юридических лиц.
В частности, предусмотрены требования к финансовой устойчивости эмитентов, наличию чистой прибыли, аудиту финансовой отчетности, кредитному рейтингу, а также порядку хранения базового актива цифровых финансовых активов.
Кроме того, документ устанавливает порядок допуска участников МФЦА к выпуску ЦФА на специализированных платформах.
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