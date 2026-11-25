В Казахстане с 2027 года планируют изменить подход к назначению 12 видов социальных пособий. При их предоставлении будут учитывать материальное положение семьи. При этом пособия по инвалидности, потере кормильца и ряд выплат, связанных с рождением ребенка, сохранятся независимо от благосостояния семьи, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Поводом для разъяснения стали сообщения в социальных сетях о том, что казахстанцев якобы могут лишить пособий или сократить размер выплат. В Минтруда эту информацию опровергли.

«Главный принцип – государство не отказывается от своих социальных обязательств перед гражданами. Проводимая работа направлена на совершенствование системы социальной поддержки, повышение её справедливости и адресности», – заявили в министерстве.

Какие выплаты сохранятся

Независимо от материального положения семьи сохранятся:

государственные пособия по инвалидности;

государственные пособия по потере кормильца;

социальные выплаты по беременности и родам из Государственного фонда социального страхования (ГФСС);

социальные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет из ГФСС.

Что изменится с 2027 года

Изменения затронут 12 из 36 видов пособий, которые выплачиваются из республиканского бюджета. При их назначении планируют учитывать материальное положение семьи.

Какие именно пособия попадут под новые правила, как будут оценивать благосостояние семей и повлияет ли это на выплаты конкретным получателям, в своем разъяснении министерство не уточнило.

«Таким образом, речь идёт не об отмене социальных гарантий, а о совершенствовании механизмов предоставления отдельных видов государственной поддержки», – подчеркнули в ведомстве.

Минтруда также призвало казахстанцев доверять официальной информации и не ориентироваться на неподтвержденные сообщения в социальных сетях.