В Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано около 2,5 миллиона человек пенсионного возраста, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

Лидером по числу пенсионеров стал город Алматы — здесь проживают 260 364 человека старше пенсионного возраста.

Второе место занимает Туркестанская область с 206 065 пенсионерами, а на третьем месте Карагандинская область, где зарегистрированы 186 093 человека пенсионного возраста. В десятку регионов с наибольшим числом пенсионеров также вошли Алматинская область (173 706), город Астана (153 911), Жамбылская область (143 378), Костанайская область (142 276), Восточно-Казахстанская область (141 676), Павлодарская область (125 474) и Акмолинская область (118 905).

Данные показывают, что значительная часть населения страны старше пенсионного возраста проживает в крупных городах и экономически развитых регионах, что отражает демографические и социальные особенности Казахстана.