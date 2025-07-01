Казахстан под огнём хакеров: Кто защищает страну от цифрового коллапса?
TSARKA первой в регионе начала экспортировать кибербезопасность за пределы Казахстана
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Всё больше процессов в Казахстане уходит в "цифру" – и вместе с этим растут риски. Только с начала 2025 года в стране зафиксировано около 30 тысяч киберинцидентов, включая масштабные DDoS-атаки на госресурсы и банки. Корреспондент BAQ.KZ узнала, кто в стране отвечает за защиту от хакеров, чем занимаются специалисты по кибербезопасности и почему главное оружие – это не антивирусы, а люди. Подробнее – в материале.
Вопросами обеспечения кибербезопасности в Казахстане занимается сразу несколько структур. На государственном уровне ключевую роль играет Государственная техническая служба при Комитете национальной безопасности. Она отвечает за защиту критически важных систем страны.
Отдельную роль в борьбе с киберпреступностью выполняет Министерство внутренних дел, в структуре которого действует специализированное подразделение – киберполиция. Именно она ведёт расследования по делам о взломах, фишинге, мошенничестве и другим видам цифровых правонарушений.
Помимо государственных структур, важную роль играет и частный сектор. Одним из лидеров в этой сфере стала TSARKA Group (Центр анализа и расследования кибератак).
"TSARKA Group – это независимая частная организация, одновременно являющаяся ассоциацией по кибербезопасности, представляющей интересы группы компаний. Мы также являемся лидером в области кибербезопасности в Центральной Азии", - рассказал президент компании Олжас Сатиев.
По его словам, TSARKA первой в регионе начала экспортировать продукты и услуги в области кибербезопасности за пределы Казахстана. Компания входит в международную организацию FIRST – глобальную сеть центров реагирования на компьютерные инциденты. В этом же сообществе состоит и Государственная техническая служба РК.
Какие угрозы сегодня актуальны?
Киберугрозы условно делятся на две группы: те, что нацелены на простых пользователей, и те, что бьют по бизнесу и государственным структурам.
Граждане чаще всего сталкиваются с интернет-мошенничеством, фишингом, а также с телефонными звонками, в которых злоумышленники представляются сотрудниками банков или служб безопасности.
"Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии, в том числе звонки с использованием персональных данных жертвы, чтобы выманить конфиденциальную информацию или получить доступ к банковским счетам", - отметил Сатиев.
Бизнес и государственный сектор находятся под прицелом более сложных атак. Это DDoS-атаки, взломы корпоративных сетей и использование вирусов-вымогателей, которые шифруют данные с последующим требованием выкупа в криптовалюте.
Самые опасные хакеры – это APT-группировки
APT (Advanced Persistent Threat) – это высокоорганизованные хакерские группировки, зачастую финансируемые государствами. Их цель – незаметно проникнуть в систему и оставаться там как можно дольше, чтобы шпионить, воровать данные или наносить ущерб.
"Они используют сложные вирусы и трояны, распространяемые внутри заражённой инфраструктуры. Такие атаки трудно выявить, поскольку за ними стоят большие бюджеты, высокий уровень подготовки и продвинутый инструментарий", - пояснил Олжас Сатиев.
Почему инструменты не спасут без людей
Многие компании фокусируются на закупке технических решений – антивирусов, фаерволов и систем анализа трафика. Однако в TSARKA уверены: главный элемент защиты – это кадры.
"Можно приобрести инструменты на миллиарды тенге, но без грамотных экспертов они не принесут реальной пользы. Основной упор мы делаем на развитие кадрового потенциала – подготовку специалистов, способных не просто реагировать, но и анализировать, выявлять цепочку атаки и источники угрозы", - подчеркнул Сатиев.
NomadGuard: как граждане могут защитить себя
Для пользователей в Казахстане доступен сервис NomadGuard, разработанный TSARKA и интегрированный в eGov.
"С его помощью граждане могут самостоятельно проверить, является ли та или иная ссылка фишинговой, сообщить о киберинциденте, а также узнать, попадали ли их персональные данные в базы утечек", - рассказал Олжас Сатиев.
Отдельной горячей линии у TSARKA пока нет, но NomadGuard частично закрывает этот функционал.
"Мы постоянно мониторим даркнет и другие закрытые ресурсы для выявления утечек данных и активности хакеров. При обнаружении утечек уведомляем граждан через NomadGuard, а также информируем регуляторов", - отметил Сатиев.
Опасности цифрового коллапса
В погоне за цифровизацией важно не забывать о киберрисках. Упрощение интерфейсов, автоматизация и открытость сервисов без должной защиты – удобная среда для мошенников.
"Если не найти баланс между удобством и безопасностью, при масштабной атаке могут быть сбои в критических системах – вплоть до цифрового коллапса. Поэтому вместе с курсом на "цифровую нацию" Казахстану необходимо выстраивать мощный киберщит", - подытожил глава TSARKA Group Олжас Сатиев.
Казахстан стремительно движется к цифровому будущему – это облегчает повседневную жизнь, ускоряет госуслуги и бизнес-процессы. Но вместе с этим растут и киберриски, которые могут обернуться утечками данных, остановкой систем и потерей доверия. Сегодня на защите цифрового пространства стоят как государственные структуры, так и частные лидеры вроде TSARKA.
Однако, как подчёркивают эксперты, главное – не просто технологии, а люди, способные грамотно и оперативно реагировать на угрозы. И если цифровая трансформация неизбежна, то кибербезопасность должна идти с ней в ногу – на опережение.
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