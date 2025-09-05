Кто стоит за комфортом каждого дома: история сантехника с 10-летним стажем
Человек, отвечающий за "сердце" дома
Вчера, 22:25
Фото: freepik.com
В рамках Года рабочих профессий важно вспомнить о тех специалистах, без которых комфорт и безопасность в домах просто невозможны. Сантехники не только решают бытовые проблемы, но и отвечают за стабильную работу тепловых узлов, отопления и водоснабжения - того, что делает дом живым. Мы поговорили с Александром Шишовым, который уже более десяти лет в этой сфере.Подробнее в спецрепортаже BAQ.kz.
