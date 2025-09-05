В рамках Года рабочих профессий важно вспомнить о тех специалистах, без которых комфорт и безопасность в домах просто невозможны. Сантехники не только решают бытовые проблемы, но и отвечают за стабильную работу тепловых узлов, отопления и водоснабжения - того, что делает дом живым. Мы поговорили с Александром Шишовым, который уже более десяти лет в этой сфере.Подробнее в спецрепортаже BAQ.kz.