Объявлены итоги теледебатов: «Әділет» стала лидером зрительского голосования

В Астане завершились телевизионные предвыборные дебаты с участием семи политических партий, претендующих на места в первом в истории Казахстана Курултае. Главной темой дискуссии стало развитие системы образования, а по итогам онлайн-голосования зрителей лидером стала партия «Әділет». По данным организаторов, в голосовании приняли участие 73 628 человек.

Первое место заняла партия «Әділет», набравшая 45,48% голосов. На втором месте оказалась партия «Ауыл» с результатом 15,58%, третьей стала Respublica — 12,01%. Далее голоса распределились следующим образом: ОСДП — 9,71%, «Ак жол» — 7,98%, Народная партия Казахстана — 6,96%, партия «Байтак» — 1,58%. Еще 0,70% участников выбрали вариант «Никого не поддерживаю».

В ходе четырех этапов дебатов представители партий представили свои предвыборные программы, обсудили развитие системы образования, задали друг другу вопросы, ответили на вопросы аудитории и выступили с заключительными обращениями к избирателям. Среди ключевых тем дискуссии были цифровизация образования, внедрение искусственного интеллекта, повышение доступности высшего образования, подготовка рабочих кадров, развитие экологического просвещения, совершенствование программы «С дипломом — в село», повышение статуса педагогов и расширение международного сотрудничества казахстанских вузов.

Во время эфира зрители могли не только следить за обсуждением, но и задавать вопросы, оставлять комментарии и участвовать в онлайн-голосовании. Теледебаты транслировались в прямом эфире Седьмого канала в соответствии с требованиями избирательного законодательства Казахстана.