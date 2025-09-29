2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Это не случайный выбор: именно труд людей формирует основу экономики, обеспечивает работу производств и развитие целых отраслей. Одним из ярких примеров таких профессий является работа водителей карьерных самосвалов. Эти машины высотой с трёхэтажный дом и грузоподъёмностью до 500 тонн - главные "трудяги" в горнодобывающей промышленности. Управлять ими доверяют только самым ответственным и дисциплинированным.

Корреспондент BAQ.KZ пообщался с братьями Азизханом и Адильханом Таскуловыми, которые работают водителями карьерных самосвалов на Бозшакольском месторождении компании KAZ Minerals в Павлодарской области. Их история - это не только про семью и профессию, но и про то, почему рабочие специальности по праву становятся в центре внимания.

Как отмечает Азизхан Таскулов, первые шаги в этой профессии он сделал ещё в армии. Тогда ему пришлось освоить военную технику, и именно этот опыт стал решающим в выборе жизненного пути.

"В 1986 году я выбрал профессию водителя, и уже через год оказался в составе Группы советских войск в Германии. Там меня распределили в специальную роту, где я водил военную технику. Эти два года научили меня дисциплине, ответственности и умению работать с машиной в любых условиях. Это был очень хороший опыт, который сформировал во мне те качества, без которых невозможно работать с тяжёлой техникой", — рассказывает старший брат Азизхан.

Со временем он перешёл на гражданскую технику, а затем освоил карьерные самосвалы. Сегодня Азизхан входит в число самых опытных водителей на месторождении. По его словам, здесь уже нет места для привычного образа "водителя".

"Многие думают, что водитель карьерного самосвала просто крутит руль. На самом деле это совсем не так. Машина огромная, тяжёлая, и любое неверное движение может привести к серьёзным последствиям. Поэтому каждый манёвр должен быть заранее продуман. Ты должен уметь просчитывать свои действия на несколько шагов вперёд, быстро оценивать ситуацию и не поддаваться эмоциям. Здесь нельзя позволить себе раздражение или спешку, потому что на кону безопасность не только твоя, но и других людей", — отмечает он.

Вслед за старшим братом в профессию пришёл и Адильхан. Его выбор был во многом связан с доверием к опыту Азизхана.

"Я устроился сюда благодаря брату. Мы начали в один день и долгое время работали в одной вахте. Это было особое время, потому что рядом всегда был человек, которому можно доверять безоговорочно. Мы вместе выходили на смены, обсуждали задачи, делились новостями, шутили во время перерывов. И в любой ситуации мы знали: каждый подстрахует другого", — рассказывает водитель.

Позднее графики у братьев разошлись, и они оказались в разных сменах. Но, как признаётся Адильхан, поддержка и внимание со стороны старшего брата никуда не исчезли:

"Хотя мы теперь не выходим на смены вместе, Азизхан всегда делится со мной важной информацией. Он рассказывает, на какие участки карьера нужно обратить особое внимание, где быть осторожнее. Для меня это не просто советы, это проявление заботы. Я понимаю, что он переживает за меня, и это помогает чувствовать себя увереннее", — отмечает спикер.

По словам Адильхана, труд водителя карьерного самосвала требует не только знаний и дисциплины, но и выдержки. Погодные условия на Бозшаколе меняются стремительно, смена длится одиннадцать часов, и всё это проверяет человека на прочность.