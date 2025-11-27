  • 27 Ноября, 09:49

Кто в Казахстане имеет право на специальное госпособие в 542 тыс тенге

Сегодня, 09:37
Фото: BAQ.KZ

В Казахстане продолжает действовать специальное государственное пособие (СГП) — мера социальной поддержки для граждан, имеющих особые заслуги перед страной или пострадавших от последствий чрезвычайных событий, передает BAQ.kz.

По данным Минтруда РК, на 1 ноября 2025 года, СГП получают 207 780 человек, а общий объём выплаченных средств составил 22,3 млрд тенге.

СГП было введено в 1999 году и остаётся важной частью системы социальной защиты населения. Право на получение пособия закреплено для 17 категорий граждан, среди которых:

  • ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий в других государствах;
  • лица, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;
  • вдовы погибших в годы войны и семьи погибших военнослужащих;
  • обладатели званий "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері";
  • труженики тыла;
  • участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
  • жертвы политических репрессий с инвалидностью или пенсионным статусом;
  • граждане, которым назначены пенсии за особые заслуги перед РК;
  • другие категории, предусмотренные законодательством.

Размер СГП варьируется от 2,13 до 138,63 МРП (максимальная выплата в тенге примерно 542-545 тысяч) в зависимости от категории получателя. Выплаты ежегодно пересматриваются вслед за изменением размера месячного расчётного показателя.

Если гражданин имеет право на пособие по нескольким основаниям, ему предоставляется возможность выбрать одно — наиболее выгодное. Право на получение СГП распространяется также на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Казахстане.

Подать заявление можно через портал eGov.kz или в центрах обслуживания населения.

