В Казахстане продолжает действовать специальное государственное пособие (СГП) — мера социальной поддержки для граждан, имеющих особые заслуги перед страной или пострадавших от последствий чрезвычайных событий, передает BAQ.kz.

По данным Минтруда РК, на 1 ноября 2025 года, СГП получают 207 780 человек, а общий объём выплаченных средств составил 22,3 млрд тенге.

СГП было введено в 1999 году и остаётся важной частью системы социальной защиты населения. Право на получение пособия закреплено для 17 категорий граждан, среди которых:

ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий в других государствах;

лица, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;

вдовы погибших в годы войны и семьи погибших военнослужащих;

обладатели званий "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері";

труженики тыла;

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

жертвы политических репрессий с инвалидностью или пенсионным статусом;

граждане, которым назначены пенсии за особые заслуги перед РК;

другие категории, предусмотренные законодательством.

Размер СГП варьируется от 2,13 до 138,63 МРП (максимальная выплата в тенге примерно 542-545 тысяч) в зависимости от категории получателя. Выплаты ежегодно пересматриваются вслед за изменением размера месячного расчётного показателя.

Если гражданин имеет право на пособие по нескольким основаниям, ему предоставляется возможность выбрать одно — наиболее выгодное. Право на получение СГП распространяется также на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Казахстане.

Подать заявление можно через портал eGov.kz или в центрах обслуживания населения.