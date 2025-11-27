Кто в Казахстане имеет право на специальное госпособие в 542 тыс тенге
В Казахстане продолжает действовать специальное государственное пособие (СГП) — мера социальной поддержки для граждан, имеющих особые заслуги перед страной или пострадавших от последствий чрезвычайных событий, передает BAQ.kz.
По данным Минтруда РК, на 1 ноября 2025 года, СГП получают 207 780 человек, а общий объём выплаченных средств составил 22,3 млрд тенге.
СГП было введено в 1999 году и остаётся важной частью системы социальной защиты населения. Право на получение пособия закреплено для 17 категорий граждан, среди которых:
- ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий в других государствах;
- лица, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;
- вдовы погибших в годы войны и семьи погибших военнослужащих;
- обладатели званий "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері";
- труженики тыла;
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- жертвы политических репрессий с инвалидностью или пенсионным статусом;
- граждане, которым назначены пенсии за особые заслуги перед РК;
- другие категории, предусмотренные законодательством.
Размер СГП варьируется от 2,13 до 138,63 МРП (максимальная выплата в тенге примерно 542-545 тысяч) в зависимости от категории получателя. Выплаты ежегодно пересматриваются вслед за изменением размера месячного расчётного показателя.
Если гражданин имеет право на пособие по нескольким основаниям, ему предоставляется возможность выбрать одно — наиболее выгодное. Право на получение СГП распространяется также на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Казахстане.
Подать заявление можно через портал eGov.kz или в центрах обслуживания населения.
