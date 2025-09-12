Apple официально анонсировала новую линейку iPhone 17, включающую стандартную модель, Pro, Pro Max и новинку — iPhone Air, ставшую самым тонким смартфоном компании — всего 5,6 мм, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Презентация прошла 9 сентября, предзаказы стартуют уже 12-го, а в продажу устройства поступят 19 сентября.

Базовый iPhone 17 с объёмом памяти 256 ГБ обойдётся в $799, что по курсу даёт примерно 429,1 тысячи тенге.

Более продвинутые версии с Pro‑названиями и памятью до 1 ТБ оцениваются значительно выше — до $1,199 и выше, что при конвертации может составлять до 900‑950 тыс. тг и более, без учёта розничных надбавок.

В государствах СНГ и Центральной Азии на iPhone 17 уже не хватит даже месячной зарплаты. Аналитики уже подсчитали, что для многих казахстанцев покупка iPhone 17 — не просто удовольствие, но и серьезное вложение. Казахстан в рейтинге оказался на 82-м месте: на покупку новинки потребуются 37 рабочих дней и сумма, соответствующая 1,7 заработной платы. Уточним: на сайте Numbeo.com средняя казахстанская заработная плата указана в размере 533,4 долл. США, или 286,4 тыс. тг. Этот показатель близок к медианной (срединной) заработной плате. Если же казахстанец зарабатывает сумму, равную номинальному показателю доходов (448,6 тыс. тг), то на покупку iPhone 17 ему потребуется чуть больше одной месячной выплаты от работодателя. Однако этот показатель — статистический, он отражает среднюю зарплату только на бумаге, а не зарплату среднего казахстанца. Здесь как раз ближе понятие медианной зарплаты.

Что касается других смартфонов линейки iPhone 17 (256 ГБ), они стоят ощутимо больше. Самый дорогой вариант с таким объёмом памяти — iPhone 17 Pro Max (697,6 тыс. тг) — на одну зарплату могут позволить себе купить только те, кто получает как минимум в полтора раза больше средней номинальной зарплаты. Это работники нефтегазовых компаний, сотрудники организаций водного или воздушного транспорта, финансисты, программисты, управленцы и те, кто занимается арендой и страхованием.