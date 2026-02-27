Бюро национальной статистики опубликовало детальные данные о распределении заработных плат в Казахстане за 2025 год. Согласно новому исследованию, только 0,4% наёмных работников страны — около 11,8 тыс. человек — получают более 3 млн тенге в месяц. А абсолютный «рекорд» по зарплате зафиксирован у горного инженера, чей месячный доход превышает 12 млн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на аналитиков ranking.kz.

Основные тенденции

Большинство казахстанцев зарабатывает значительно меньше. Наибольшие группы работников распределены следующим образом:

от 300 тыс. до 500 тыс. тг — более 1 млн человек;

от 200 тыс. до 300 тыс. тг — 724,1 тыс. человек;

от 100 тыс. до 200 тыс. тг — 711,8 тыс. человек.

Модальная зарплата, то есть наиболее часто встречающаяся, составила 116,1 тыс. тг в месяц. Медианная зарплата (429,4 тыс. тг) получалась лишь у 12,7% работников.

Где и кто зарабатывает миллионы

Среди тех, кто получает свыше 3 млн тг в месяц, каждый четвертый работает в сфере финансов и страхования. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров занимает второе место по численности таких работников — около 15,7%. Меньше всего «миллионеров» оказалось в госуправлении и коммунальной сфере — всего 22 человека на всю страну.

Регионально большая часть высокооплачиваемых работников живет в Алматы (половина всех с доходом от 3 млн тг), около 1,8 тыс. человек — в Атырауской области, и 1,3 тыс. — в Астане.

Самые высокие зарплаты

Рейтинг должностей с максимальной оплатой показал:

горный инженер в горнодобывающей промышленности — 12 млн тг;

руководитель организации в строительстве — 11,5 млн тг;

генеральный директор логистической компании — 10,4 млн тг.

Среди других профессий с доходом от 3 млн тг встречаются аудиторы (7,3 млн тг), консультанты и аналитики в сферах логистики, финансов, маркетинга и рекрутинга (6–7 млн тг).

Вывод

Данные БНС показывают сильное расслоение в обществе: большинство казахстанцев зарабатывает в среднем диапазоне, а высокие доходы концентрируются в отдельных отраслях и регионах. Топовые зарплаты получают в основном руководители и специалисты высокой квалификации, работающие в «нефтянке», добывающей промышленности и финансовом секторе.