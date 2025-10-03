В то время как большинство казахстанцев живёт на модальную зарплату в 97,6 тысячи тенге, в стране есть профессии, где ежемесячный доход измеряется миллионами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2024 году десятки специалистов получали более 15 миллионов тенге в месяц — и это не министры, не акимы и даже не банкиры.

Абсолютный рекордсмен — испытатель электрических машин, аппаратов и приборов, которому платили 15,5 млн тенге в месяц. Почти столько же — 15,3 млн — получал инженер по инженерной психологии, специалист, который адаптирует технические системы и интерфейсы под человеческую психику. В тройку лидеров также вошёл инженер-энергоменеджер с зарплатой около 14 миллионов. При этом в списке топ-30 высокооплачиваемых профессий только один руководитель — остальные позиции заняли высококвалифицированные специалисты технического профиля.

Интересно, что в рейтинге больше так называемых "синих воротничков", чем топ-менеджеров. К примеру, контролёры технического качества зарабатывали до 6,7 млн тенге, а инженеры в строительстве — до 5,6 млн. В нижней части списка оказались руководители подразделений с зарплатой от 4,7 до 5,6 млн тенге.

На открытом рынке труда таких зарплат практически не видно. На популярных сайтах вакансий потолок предложений — 3–3,5 млн тенге, и это чаще всего не фиксированная ставка, а потенциальный доход при выполнении плана или заключении контрактов. Такие позиции чаще встречаются в продажах, недвижимости и промышленности, а реальные "топы" — либо выращенные внутри компаний, либо "перекупленные" напрямую без участия HR-платформ.

Согласно статистике, в 2024 году в Казахстане насчитывалось около 42 тысяч человек, получающих более 1,5 млн тенге в месяц, но лишь 24% из них были женщины. Гендерный разрыв особенно заметен в таких отраслях, как строительство (8,5%), транспорт (12,6%) и сельское хозяйство (11,4%). Лишь в здравоохранении и образовании ситуация выравнивается за счёт доминирования женщин в этих секторах.

А как насчёт чиновников? Согласно данным БНС, всего 1,5% из всех высокооплачиваемых работников приходятся на сектор государственного управления — это 614 человек. Для сравнения: премьер-министр РК в 2024 году получал 2,5 млн тенге, а это в шесть раз меньше, чем тот самый испытатель электрических машин. Акимы и сотрудники Верховного суда получали около 1,7 млн тенге, министры — 1,5 млн, а мажилисмены и того меньше — 1,3 млн тенге.