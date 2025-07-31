Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал крупное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее зимой, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в аварии приняли участие почти 100 автомобилей.

"Касательно ДТП, о которых вы озвучивали, хотел бы перейти к цифрам. Если говорить про дорогу Астана-Щучинск, ДТП, которое произошло 3 января, в 11:30, если не ошибаюсь, там порядка 97 автомобилей участниками было. По данному ДТП возбуждено соответствующее уголовное дело. Идут судебные процессы. Еще виновных не определили. Процесс идет", - сообщил Иманашев.

Он отметил, что дорожные службы и полиция выполнили все необходимые мероприятия, но не все водители соблюдали правила.

"Во время проезда есть фиксация на камере, где некоторые участники движения превышали скорость. Также ввиду ограничения движения и ограничения видимости, был туман на тот момент, также были факты превышения скоростного режима участниками дорожного движения", - отметил он.

По его словам, исков по возмещению убытков на текущий момент в компанию не поступало.