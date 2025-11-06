В кулуарах Сената вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова пояснила, как определяется авторское право в случае использования искусственного интеллекта при создании произведений, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, действующее законодательство чётко определяет: субъектом авторского права может быть только физическое лицо.

"Авторское право предусматривает в качестве субъекта исключительно физическое лицо. Это человек, его творчество, идеи и мысли – вот основа авторского права", — отметила Ботагоз Жакселекова.

Отвечая на вопрос, кто считается автором произведения, созданного при участии искусственного интеллекта, она подчеркнула, что алгоритм не может быть признан автором.

"Искусственный интеллект - это всего лишь инструмент, который выполняет заданный алгоритм. Соответственно, автором произведения будет человек, который выставил запрос", — пояснила вице-министр.