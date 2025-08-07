  • 7 Августа, 22:24

Кто вошел в список претендентов на "Золотой мяч"

В списк вошли 30 звёзд мирового футбола.

Сегодня, 22:12
АВТОР
Francefootball
Сегодня, 22:12
61
Фото: Francefootball

Французское издание France Football опубликовало список номинантов на престижную футбольную награду - "Золотой мяч", передает BAQ.KZ со ссылкой на Championat.

В этом году за титул лучшего игрока сезона 2024/2025 будут бороться 30 футболистов.

Имена претендентов включают как признанных лидеров топ-клубов, так и молодых звёзд, ярко проявивших себя в минувшем сезоне. Церемония награждения пройдёт 22 сентября в Париже.

Номинанты на “Золотой мяч”:

  • Усман Дембеле (“ПСЖ”, Франция)

  • Джанлуиджи Доннарумма (“ПСЖ”, Италия)

  • Джуд Беллингем (“Реал”, Англия)

  • Дезире Дуэ (“ПСЖ”, Франция)

  • Дензел Дюмфрис (“Интер”, Нидерланды)

  • Серу Гирасси (“Боруссия” Дортмунд, Гвинея)

  • Эрлинг Холанд (“Манчестер Сити”, Норвегия)

  • Виктор Дьёкереш (“Арсенал”, Швеция)

  • Ашраф Хакими (“ПСЖ”, Марокко)

  • Гарри Кейн (“Бавария”, Англия)

  • Хвича Кварацхелия (“ПСЖ”, Грузия)

  • Роберт Левандовски (“Барселона”, Польша)

  • Алексис Мак Аллистер (“Ливерпуль”, Аргентина)

  • Лаутаро Мартинес (“Интер”, Аргентина)

  • Скотт Мактоминей (“Наполи”, Шотландия)

  • Килиан Мбаппе (“Реал”, Франция)

  • Нуну Мендеш (“ПСЖ”, Португалия)

  • Жоау Невеш (“ПСЖ”, Португалия)

  • Педри (“Барселона”, Испания)

  • Коул Палмер (“Челси”, Англия)

  • Майкл Олисе (“Бавария”, Франция)

  • Рафинья (“Барселона”, Бразилия)

  • Деклан Райс (“Арсенал”, Англия)

  • Фабиан Руис (“ПСЖ”, Испания)

  • Вирджил ван Дейк (“Ливерпуль”, Нидерланды)

  • Винисиус Жуниор (“Реал”, Бразилия)

  • Мохамед Салах (“Ливерпуль”, Египет)

  • Флориан Вирц (“Ливерпуль”, Германия)

  • Витинья (“ПСЖ”, Португалия)

  • Ламин Ямаль (“Барселона”, Испания)

