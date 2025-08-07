Французское издание France Football опубликовало список номинантов на престижную футбольную награду - "Золотой мяч", передает BAQ.KZ со ссылкой на Championat.

В этом году за титул лучшего игрока сезона 2024/2025 будут бороться 30 футболистов.

Имена претендентов включают как признанных лидеров топ-клубов, так и молодых звёзд, ярко проявивших себя в минувшем сезоне. Церемония награждения пройдёт 22 сентября в Париже.

Номинанты на “Золотой мяч”: