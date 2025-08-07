Кто вошел в список претендентов на "Золотой мяч"
В списк вошли 30 звёзд мирового футбола.
Французское издание France Football опубликовало список номинантов на престижную футбольную награду - "Золотой мяч", передает BAQ.KZ со ссылкой на Championat.
В этом году за титул лучшего игрока сезона 2024/2025 будут бороться 30 футболистов.
Имена претендентов включают как признанных лидеров топ-клубов, так и молодых звёзд, ярко проявивших себя в минувшем сезоне. Церемония награждения пройдёт 22 сентября в Париже.
Номинанты на “Золотой мяч”:
-
Усман Дембеле (“ПСЖ”, Франция)
-
Джанлуиджи Доннарумма (“ПСЖ”, Италия)
-
Джуд Беллингем (“Реал”, Англия)
-
Дезире Дуэ (“ПСЖ”, Франция)
-
Дензел Дюмфрис (“Интер”, Нидерланды)
-
Серу Гирасси (“Боруссия” Дортмунд, Гвинея)
-
Эрлинг Холанд (“Манчестер Сити”, Норвегия)
-
Виктор Дьёкереш (“Арсенал”, Швеция)
-
Ашраф Хакими (“ПСЖ”, Марокко)
-
Гарри Кейн (“Бавария”, Англия)
-
Хвича Кварацхелия (“ПСЖ”, Грузия)
-
Роберт Левандовски (“Барселона”, Польша)
-
Алексис Мак Аллистер (“Ливерпуль”, Аргентина)
-
Лаутаро Мартинес (“Интер”, Аргентина)
-
Скотт Мактоминей (“Наполи”, Шотландия)
-
Килиан Мбаппе (“Реал”, Франция)
-
Нуну Мендеш (“ПСЖ”, Португалия)
-
Жоау Невеш (“ПСЖ”, Португалия)
-
Педри (“Барселона”, Испания)
-
Коул Палмер (“Челси”, Англия)
-
Майкл Олисе (“Бавария”, Франция)
-
Рафинья (“Барселона”, Бразилия)
-
Деклан Райс (“Арсенал”, Англия)
-
Фабиан Руис (“ПСЖ”, Испания)
-
Вирджил ван Дейк (“Ливерпуль”, Нидерланды)
-
Винисиус Жуниор (“Реал”, Бразилия)
-
Мохамед Салах (“Ливерпуль”, Египет)
-
Флориан Вирц (“Ливерпуль”, Германия)
-
Витинья (“ПСЖ”, Португалия)
-
Ламин Ямаль (“Барселона”, Испания)
