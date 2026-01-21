Утверждён состав Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии). В её руководство вошли председатель, два заместителя и секретарь комиссии, сообщает BAQ.KZ.

Председателем Конституционной комиссии назначена Эльвира Азимова — Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан.

Заместителями председателя Конституционной комиссии стали:

— Ерлан Карин, Государственный советник Республики Казахстан;

— Аида Балаева, заместитель Премьер-Министра – министр культуры и информации Республики Казахстан.

Секретарём Конституционной комиссии назначен Айдар Жарылганов — заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

Полный состав Комиссии по Конституционной реформе опубликован в официальном документе и доступен по ссылке.