Кто вошёл в состав Конституционной комиссии: полный перечень
Комиссию по конституционной реформе возглавила Эльвира Азимова.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Утверждён состав Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии). В её руководство вошли председатель, два заместителя и секретарь комиссии, сообщает BAQ.KZ.
Председателем Конституционной комиссии назначена Эльвира Азимова — Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан.
Заместителями председателя Конституционной комиссии стали:
— Ерлан Карин, Государственный советник Республики Казахстан;
— Аида Балаева, заместитель Премьер-Министра – министр культуры и информации Республики Казахстан.
Секретарём Конституционной комиссии назначен Айдар Жарылганов — заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.
Полный состав Комиссии по Конституционной реформе опубликован в официальном документе и доступен по ссылке.
Самое читаемое
- Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана
- В Шымкенте разыскивают подозреваемых в убийстве 40-летнего мужчины
- Убийство Нурай: уволили начальника ДП Шымкента и его первого зама