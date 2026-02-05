Кто вошёл в состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по велоспорту на шоссе
Сегодня, 01:21
Тренерский штаб сборной Казахстана объявил состав на чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, который начнется 5 февраля в в Аль-Кассиме (Саудовская Аравия), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
Состав женской сборной Казахстана (элита и U-23):
Рината Султанова, Фаина Потапова, Акпейил Осим, Мария Елькина, Ангелина Буренкова, Елизавета Склярова, Виолетта Казакова.
Состав мужской сборной Казахстана (элита и U-23):
Даниил Марухин, Вадим Пронский, Антон Кузьмин, Евгений Федоров, Николас Винокуров, Диас Рысбай, Мансур Бейсембай, Михаил Подлужный, Владислав Башлыков.
