Тренерский штаб сборной Казахстана объявил состав на чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, который начнется 5 февраля в в Аль-Кассиме (Саудовская Аравия), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Состав женской сборной Казахстана (элита и U-23):

Рината Султанова, Фаина Потапова, Акпейил Осим, Мария Елькина, Ангелина Буренкова, Елизавета Склярова, Виолетта Казакова.

Состав мужской сборной Казахстана (элита и U-23):

Даниил Марухин, Вадим Пронский, Антон Кузьмин, Евгений Федоров, Николас Винокуров, Диас Рысбай, Мансур Бейсембай, Михаил Подлужный, Владислав Башлыков.