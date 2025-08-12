В июле на Электронной бирже труда "Enbek.kz" работодатели разместили 104,8 тыс. вакансий, что на 4,6 тыс. (4%) меньше по сравнению с июнем. В то же время количество соискателей за месяц выросло на 38 тыс. (34%) – было опубликовано 147,8 тыс. резюме, передает BAQ.KZ.

В июле наиболее заметный прирост вакансий демонстрировали Алматинская (+28%, до 4,2 тыс.) и Кызылординская (+20%, до 2,8 тыс.) области, а также г. Алматы (+20%, до 7,9 тыс.) и Северо-Казахстанская область (+17%, до 4,7 тыс. вакансий). При этом Жамбылская (-57%, до 3,3 тыс.) и Туркестанская (-45%, до 5,6 тыс.) области отметились наибольшим снижением числа вакансий.

Большинство работодателей, разместивших вакансии в июле, пришлось на сферы образования (свыше 20 тыс. вакансий), оказания прочих видов услуг (16,5 тыс.), здравоохранения (10,6 тыс.) и обрабатывающей промышленности (7,7 тыс. вакансий) – совокупная доля по данным отраслям составила 57% от всех вакансий. При этом каждая четвертая вакансия в сфере образования размещена в городах Астана и Алматы.

Среди конкретных профессий наибольшим спросом у работодателей полизовались медсестры/братья (2,2 тыс. вакансий), воспитатели (1,9 тыс.) и водители автомобиля (1,8 тыс.).

В разрезе квалификационных требований в структуре спроса произошло смещение в сторону высококвалифицированного труда – в июле было размещено 32,9 тыс. таких вакансий (31,4%). Также возросла потребность в неквалифицированных работниках – 44,3 тыс. вакансий (42,3%). Среднеквалифицированных сотрудников искали лишь в 26,3% случаев (27,6 тыс.).

Количество резюме в июле выросло во всех регионах без исключения. При этом активность соискателей заметно усилилась прежде всего в г. Шымкент (+54%, до 19,6 тыс. резюме), Кызылординской (+46%, до 9,3 тыс.) и Атырауской (+38%, до 10,4 тыс.) областях.

В части заработной платы наибольшие ожидания исходили от соискателей на позицию пилота (в среднем от 1,8 млн тенге), руководителя по испытаниям и режимной наладке оборудования (~1,5 млн тенге) и технического директора в IT (~1,4 млн тенге). Тогда как самые высокооплачиваемые открытые позиции, который предлагает реальный сектор: заместитель начальника участка в добывающей отрасли (от 756 тыс. тенге), начальник участка (~747 тыс. тенге) и главный строитель (~668 тыс. тенге).

Таким образом, к середине лета активность работодателей частично скорректировалась после июньского всплеска сезонного спроса, но интерес соискателей продолжил расти, особенно это заметно в сегменте высококвалифицированного труда среди работников образовательных учреждений.