Кто возглавил департамент полиции Жамбылской области?
Сегодня, 14:11
133Фото: МВД РК
По согласованию с Администрацией Президента РК приказом Министра внутренних дел начальником Департамента полиции Жамбылской области назначен Кайсар Абилекович Султанбаев, передает BAQ.KZ.
Новому руководителю личный состав представили заместитель Министра внутренних дел Игорь Лепеха и аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.
Кайсар Султанбаев служит в органах внутренних дел с 1990 года. За время службы он занимал руководящие должности в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областях, а также был начальником департамента и председателем комитета МВД РК.
