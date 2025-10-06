По согласованию с Администрацией Президента РК приказом Министра внутренних дел начальником Департамента полиции Жамбылской области назначен Кайсар Абилекович Султанбаев, передает BAQ.KZ.

Новому руководителю личный состав представили заместитель Министра внутренних дел Игорь Лепеха и аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Кайсар Султанбаев служит в органах внутренних дел с 1990 года. За время службы он занимал руководящие должности в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областях, а также был начальником департамента и председателем комитета МВД РК.