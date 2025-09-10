На базе МЦРИАП будет создано Министерство по искусственному интеллекту. Корреспондент BAQ.KZ провёл опрос среди депутатов Мажилиса о том, кто может возглавить новое ведомство. Парламентарии по-разному оценили ситуацию: одни считают, что действующий министр достоин продолжить работу, другие уверены – стране нужен новый лидер из IT-сферы.

Депутат Павел Казанцев считает, что решение уже принято на самом высоком уровне.

"Новое министерство получает совершенно иной статус, фактически на уровне Миннацэкономики. Думаю, что это будет человек из IT-сферы, но не нынешний министр. Это должна быть фигура сверхполитическая, чтобы объединить все ведомства и задать правильный темп", – сказал депутат.

Константин Авершин подчеркнул, что строить прогнозы не стоит.

"Все это будет похоже на сплетни. Давайте подождем решения", – сказал народный избранник.

Ерлан Саиров допустил разные варианты.

"Возможно, останется нынешний министр, может быть, придет новый. Недолго осталось ждать", – отметил он.

Азат Перуашев напомнил, что кадровые назначения – это прерогатива главы государства.

"Кого назначат, с тем будем работать. Он придет в наш комитет, кандидат. Будем обсуждать, там посмотрим", – сказал депутат.

Нурсултан Байтилесов отметил важность вывода темы искусственного интеллекта на уровень вице-премьерства.

"Искусственный интеллект должен внедряться не только в Минцифры, но и во всех других ведомствах и регионах. Это абсолютно верный шаг", – сказал Байтилесов.

Сергей Пономарев считает, что действующий министр справляется, однако не исключает перемен.

"Министр на своем месте сейчас. Но учитывая, что все послание было пропитано идеями искусственного интеллекта, его важностью, и мы рассматриваем законопроект, я не исключаю, что будут изменения, какие трудно предсказать", – подчеркнул депутат.

Бакытжан Базарбек сделал акцент на сути реформ.

"Для меня главное, чтобы новый министр не был бюрократом. Искусственный интеллект – это такой фрукт, который у нас до конца не понимают. Надо реально менять ситуацию, сознание людей. Люди должны быть готовы к тому, что ИИ заменит многие профессии, а мы должны помогать им переквалифицироваться. На словах мы уже многое сделали, теперь нужно на деле", – отметил мажилисмен.

Айдарбек Ходжаназаров выразил поддержку нынешнему министру.

"Мне очень нравится Жаслан Хасенович. Считаю, что он еще не сказал все, что хотел сказать. В кратчайшие сроки мы установили и приобрели суперкомпьютер. В кратчайшие сроки мы создали центр искусственного интеллекта. Я думаю, что все это заслуга текущего министра", – отметил парламентарий.

Таким образом, в парламенте не стали называть конкретные фамилии, но депутаты едины во мнении: значение искусственного интеллекта для страны выходит на стратегический уровень.