В последнем Послании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что искусственный интеллект становится приоритетом для страны и предложил создать отдельное министерство, которое будет отвечать за внедрение ИИ во все ключевые сферы государственного управления, передает BAQ.kz. Руководитель ведомства должен быть не ниже заместителя премьер-министра, чтобы эффективно реализовывать национальные проекты и стратегические инициативы.

Но кто именно займёт этот пост? Пока официальных назначений нет, однако эксперты уже обсуждают возможные кандидатуры.

"По словам главы Национальной ассоциации блокчейна Даурена Карашева, будущий министр должен быть не просто чиновником, а практиком с опытом работы в цифровой сфере, способным внедрять инновации и решать реальные проблемы отрасли."Кандидат должен понимать реальные проблемы, иметь опыт работы в стартапах или цифровых проектах и уметь внедрять инновации на практике", — пояснил Карашев.

По мнению Даурена Карашева, более реалистичной кандидатурой для нового министерства может стать Жаслан Мадиев, который при назначении вице-премьером способен возглавить ведомство. Эксперт также назвал Каната Бозумбаева, заместителя премьер-министра, но отметил, что этот вариант маловероятен, поскольку его профиль больше ориентирован на энергетику.

Другой взгляд на потенциальных кандидатов дала политолог Сабина Садиева. Она подчеркнула, что точного будущего министра назвать нельзя, но выделила несколько ориентиров. Среди них: глава МЦРИАП Жаслан Мадиев, председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин и вице-министр финансов Асет Турысов.

"Пока ни одна кандидатура официально не утверждена. Упомянутые имена - это скорее ориентиры, а окончательное решение станет известно только после официального назначения", — пояснила Садиева.

Пока остаётся неизвестным, кто займёт пост главы нового министерства. Назначение покажет, кто будет определять развитие искусственного интеллекта в Казахстане и как быстро новые технологии внедрят в госуправление. Пока же общество и эксперты продолжают обсуждать возможные кандидатуры и стратегический курс будущего ведомства.