Центральная Азия все увереннее выходит из привычной роли региона, за которым наблюдают мировые игроки, и активнее формирует собственную повестку. Страны "центральноазиатской пятерки" усиливают внутреннюю кооперацию, расширяют дипломатические контакты и стараются сохранять баланс в отношениях с ключевыми партнерами. О том, как сегодня меняется политическая архитектура региона, почему усиливается влияние Китая, какую позицию занимает Казахстан и способен ли регион в перспективе стать самостоятельным центром силы, рассказал политолог в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.

По оценке Замира Каражанова, разговоры о том, что страны Центральной Азии находятся под внешним управлением, уже давно не соответствуют реальной ситуации. Сегодня государства региона выстраивают диалог с международными партнерами через формат "C5 плюс", который заметно усиливает их переговорные позиции. (Прим. автора: "C5 плюс" - сотрудничество стран Центральной Азии с внешними партнёрами)

"То, что отдельные блогеры или иностранные СМИ продолжают говорить, будто Центральная Азия “пляшет под чужую дудку”, не отменяет самостоятельного внешнеполитического курса государств региона. Рассудительная, взвешенная и прагматичная позиция не означает, что внешняя политика кому-то навязывается извне. Страны региона самостоятельно выстраивают отношения с крупными державами и делают это, исходя из собственных интересов", – отметил Каражанов.

Почему Пекин усиливается, а Москва сохраняет влияние

Если в политике страны региона стараются соблюдать баланс, то в экономике расстановка сил постепенно меняется. По словам эксперта, за последние годы позиции Китая в Центральной Азии заметно усилились.

"Баланс меняется в пользу Китая, и в этом нет ничего неожиданного. Это хорошо видно по объему инвестиций, товарообороту и экономическому проникновению Китая в центральноазиатский регион. В эпоху геополитического противоборства выигрывает тот, кто не лезет в глобальную драку", – считает политолог.

При этом говорить о снижении роли России, по мнению Каражанова, пока рано.

"Не стоит забывать, что с участием России в Казахстане и Узбекистан реализуются проекты в сфере ядерной энергетики. Это говорит о том, что Россия сохраняет серьезное присутствие и продолжает участвовать в долгосрочных проектах", – подчеркнул эксперт.

Но экономика – лишь часть общей картины. Не менее важный вопрос – кто сегодня формирует политическую повестку внутри самого региона.

Кто сегодня определяет темп региональной политики

По мнению Каражанова, реальная независимость не имеет ничего общего с самоизоляцией. Напротив, ставка на закрытость в современных условиях может привести к потере политической субъектности и экономическому застою.

"Самый независимый курс – это самоизоляция от окружающего мира. Это тоже самостоятельный выбор, но такая политика ведет к стагнации и деградации страны, к утрате ее субъектности и ценности на мировой арене. Примеров государств, которые пошли по этому пути, достаточно", – сказал политолог.

Как объясняет эксперт, страны Центральной Азии выбрали другой путь.

"Страны Центральной Азии выбирают сотрудничество, которое отвечает их интересам и потребностям. Все они проявляют высокую активность, выступают с инициативами и предлагают новые форматы развития региона. Но по понятным причинам наиболее активны сегодня Узбекистан и Казахстан", – отметил Каражанов.

Казахстан между соседями: как работает политика баланса

Отдельно политолог остановился на роли Казахстана, который, по его словам, сегодня остается одним из ключевых игроков региона и при этом сохраняет гибкость в отношениях с крупнейшими международными партнерами.

"Казахстан сохраняет равноудаленность в отношениях с крупными соседями, и не только с ними. Более того, эта позиция стала проявляться еще ярче по мере того, как мир начал погружаться в геополитический хаос. Астана неоднократно призывала партнеров строго придерживаться подписанных договоренностей, тем самым обозначая четкие границы своих обязательств", – отметил политолог.

По его оценке, такая модель сегодня устраивает всех участников и дает Казахстану возможность сохранять гибкость и пространство для дипломатического маневра.

Может ли Центральная Азия стать новым центром силы

Главный вопрос на сегодня – сможет ли Центральная Азия в ближайшие годы превратиться не просто в важный транзитный регион, а в самостоятельный политический и экономический центр.

По мнению Каражанова, все необходимые предпосылки для этого уже есть.

"Согласно данным Евразийского банка развития и МВФ, совокупный ВВП стран Центральной Азии в 2025 году увеличился в среднем на 5,2–5,5%, что значительно выше среднемирового роста. По итогам 2025 года Казахстан оказался в лидерах по объему инвестиций в страны Центральной Азии. Проще говоря, Астана активно вкладывалась в собственный регион – в ареал своего существования", – отметил эксперт.

Однако одного экономического роста, подчеркивает политолог, недостаточно. Следующий этап потребует более глубоких изменений.

"В последние годы в Центральной Азии была проделана большая работа по решению накопившихся проблем, включая демаркацию госграниц и улучшение транспортной связанности. Но для дальнейшего роста нужны структурные реформы, улучшение инфраструктуры и качественное развитие институциональной среды. Без этого полноценный центр силы не формируется", – резюмировал Каражанов.

Сегодня Центральная Азия уже не просто адаптируется к новой мировой реальности, а все активнее формирует собственные правила игры. И то, насколько успешно страны региона смогут сохранить этот курс, во многом определит их политический и экономический вес в ближайшие годы.