В ходе заседания Сената депутат Руслан Рустемов поднял один из наиболее острых вопросов реализации национального проекта "Келешек мектептері" ("Комфортная школа"), передаёт BAQ.KZ

Он напомнил, что по поручению главы государства с 2023 года построены и введены в эксплуатацию 217 современных школ на 460 тысяч ученических мест, однако проект завершается уже в этом году, и остается открытым вопрос их дальнейшего финансирования.

По словам депутата, местные исполнительные органы сформировали заявку на содержание этих школ на ближайшие три года в объеме 1 трлн 268 млрд тенге. В эту сумму входят расходы на заработную плату учителей и другие текущие нужды. Однако, как отметил сенатор, заявленная потребность не была включена в общие трансферты на 2026–2028 годы.

"Если эти учебные заведения в ближайшие три года не будут полноценно финансироваться, то как мы достигнем целей национального проекта "Келешек мектептері" ? Почему данный финансовый запрос не получил поддержку?" — спросил сенатор.

В ответ министр просвещения Жулдыз Сулейменова согласилась, что проблема является актуальной, и сообщила, что вопрос уже прорабатывается совместно с местными исполнительными органами и Министерством национальной экономики.

Она подчеркнула, что из 217 школ строительство 181 уже полностью завершено, остальные находятся на финальной стадии.

"Сегодня эта проблема детально изучена. Эти школы были построены взамен аварийных учебных заведений. Средства на их содержание предусмотрены в бюджетах местных исполнительных органов. Что касается заработной платы: эти учителя и ранее работали в системе образования, поэтому необходимость в дополнительном финансировании по зарплатам не возникает", — заявила министр.

Сулейменова также добавила, что в новых школах трудятся 14 тысяч педагогов, и для них уже ведётся работа по повышению квалификации через национальный центр "Өрлеу". Ведётся методическая и экспертная работа Академией образования им. Ы.Алтынсарина.

В свою очередь Заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин подтвердил позицию министра просвещения, отметив, что ответственность за содержание школ закреплена за местными органами власти.