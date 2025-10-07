Несмотря на общее снижение медианных зарплат в Казахстане, Астана продолжает удерживать лидерство по уровню оплаты труда, передает BAQ.KZ.

Согласно аналитике платформы HeadHunter за третий квартал 2025 года, с июля по сентябрь медианная предлагаемая зарплата по стране составила 268 970 тенге, что на 2,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Астана, несмотря на снижение показателя на 6,4%, по-прежнему находится на первом месте с медианой в 280 013 тенге. Вслед за столицей идёт Алматы — здесь медианная зарплата составила 274 422 тенге, что на 8,3% ниже прошлогоднего значения. Оба мегаполиса демонстрируют признаки коррекции, однако остаются главными центрами предложения высоких зарплат.

На фоне снижения в крупных городах, некоторые региональные центры, напротив, показывают положительную динамику. В Костанае, Павлодаре, Кокшетау и Таразе медианные зарплаты немного, но уверенно выросли, что, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о постепенном восстановлении и оживлении локальных рынков труда.

В то же время в ряде городов зафиксировано дальнейшее снижение доходов. Особенно заметно это в Усть-Каменогорске, Актау, Уральске и Семеях. Самым значительным падением отметился Атырау — здесь медианная предлагаемая зарплата снизилась сразу на 20,4% и составила 193 819 тенге, что стало антирекордом по стране.

По итогам третьего квартала эксперты фиксируют умеренную коррекцию зарплат в крупнейших городах Казахстана, тогда как некоторые регионы демонстрируют признаки выравнивания ситуации и роста. Такая тенденция может указывать на постепенное перераспределение экономической активности и усиление роли региональных центров на рынке труда.