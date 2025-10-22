Сегодня в Мажилисе обсудили ситуацию на внутреннем рынке мяса. Депутат Ринат Зайытов обратился к министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву с вопросом о том, почему рост цен не отражается на доходах сельских производителей, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, распространённое мнение о том, что подорожание мяса выгодно животноводам, не соответствует действительности.

"Когда говорят, что мясо подорожало, создаётся впечатление, будто фермеры стали получать больше. Но если посмотреть на реальную ситуацию, всё иначе. В сёлах килограмм мяса стоит примерно 3 тысячи тенге, а на базаре его продают уже по 5–6 тысяч. Это значит, что реальной инфляции нет, просто посредники забирают всю разницу", — сказал Ринат Зайытов.

Ринат Зайытов заявил, животноводы не могут напрямую продавать продукцию в городах: торговых мест не хватает, условия участия на ярмарках сложные, а экспорт ограничен квотами на мясо, шерсть и кожу.

"Если фермер не может заработать на своём труде, как ему жить? Кто тогда получает выгоду? Конечно, посредники. Поэтому я спрашиваю: что делается, чтобы их ограничить, и планируется ли расширить экспортные лимиты?" — обратился депутат к министру.

В свою очередь, Арман Шаккалиев сообщил, что в ведомстве проводится анализ ценообразования по всей цепочке - от оптовых закупок до розницы.

"С начала года проанализировано около 10 тысяч торговых цепочек. Возбуждено свыше 700 административных дел. За последние три месяца роста цен на социально значимые товары не наблюдается. При выявлении нарушений принимаются меры", — отметил министр.

Он добавил, что посредники являются частью рынка, однако не все из них приносят реальную пользу.

"Рост цен связан не только со спекуляцией, но и с объективными расходами - транспортом, хранением и логистикой", — пояснил Шаккалиев.

Касаясь вопроса экспорта, министр сообщил, что действующая квота на вывоз мяса составляет 13 тысяч тонн - это максимальный показатель за последние пять лет. По его словам, в среднем ранее экспорт не превышал 11 тысяч тонн в год. Поэтому нынешний объём можно считать достаточным и безопасным для отрасли.