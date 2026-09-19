К.Токаев: Государство никогда не откажется от своих социальных обязательств

Касым-Жомарт Токаев отметил, что проект «Таза Қазақстан» уже дает ощутимые результаты. По его словам, речь идет не о временной кампании, а о долгосрочном изменении общественного сознания и переходе к цивилизационным стандартам.

«В целом, системная политика в рамках общенационального проекта “Таза Қазақстан” приносит свои ощутимые плоды. Вы, наверное, эти плоды ощущаете. Это не долговременная акция или кампания, хотя ничего плохого в этом нет, это даже хорошо. Речь нужно вести о качественном повороте в нашем самосознании в сторону цивилизационных стандартов. И это наш осознанный выбор, по-другому уже нельзя», — сказал президент.

Отдельно глава государства остановился на социальных обязательствах государства. Он подчеркнул, что гарантированный объем бесплатной медицинской помощи закреплен в Конституции и предоставляется широкому кругу жителей страны.

«Государство никогда не откажется от собственных социальных обязательств, потому что сама эта миссия четко и недвусмысленно прописана в Конституции. В ее текст отдельным положением записана такая государственная обязанность, как предоставление гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Пожалуйста, оторвитесь от просмотра ТикТока и поинтересуйтесь, в какой другой конституции содержится такая обязанность государства? А ведь именно в Казахстане предоставляется медицинская помощь, оплачиваемая из бюджета, каждому гражданину нашего государства», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент перечислил виды медицинской помощи, которые предоставляются бесплатно, включая базовые осмотры, диагностику, экстренную помощь и лечение социально значимых заболеваний.

«Это не выдача ходовых лекарств вроде аспирина, а приемы участковых врачей, так называемые базовые осмотры, постановка диагнозов, экстренная помощь при угрожающих состоянию здоровья обстоятельствах, лечение социально значимых заболеваний, включая диабет, онкологию, туберкулез и другие, с раздачей медикаментов больным. Обеспечивается скорая помощь и даже санитарная авиация», — сказал Глава государства.

Токаев также упомянул деятельность Фонда «Қазақстан Халқына», созданного по его инициативе. По словам Президента, организация оказывает значительную помощь, в том числе детям с тяжелыми заболеваниями.

«Кстати, я должен упомянуть и Фонд “Қазақстан Халқына”. Этот Фонд был создан по моей инициативе, и он тоже очень много помогает, особенно больным детям. Активно пользуются льготами, по данным докторов, так называемые “ветераны” катастроф, войн и конфликтов прошлого столетия. Это все события давно минувших дней, но ветераны странным образом молодеют», — заявил Президент.

Глава государства затронул и вопрос возможных злоупотреблений в социальной сфере, в частности при установлении инвалидности. Он отметил, что система социальной поддержки должна работать прежде всего в интересах тех, кто действительно нуждается в помощи.

«Это свидетельствует об очевидных злоупотреблениях в социальной сфере, особенно в процессе присвоения инвалидности разной степени. В Казахстане в один период число инвалидов превысило 800 тысяч при населении 20 миллионов, но в мирных условиях этому невозможно поверить, или, говоря словами классика Чехова: “Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда”. В целом ряде случаев необходимо обеспечить справедливость и адресность социальной поддержки», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также напомнил о социальных гарантиях для молодых матерей, включая возможность находиться в декретном отпуске до трех лет с сохранением рабочего места.

«Хотел бы напомнить, что именно в Казахстане роженицы получили право уходить в декретный отпуск на три года с выплатой льгот и сохранением на этот срок финансового пакета и, главное, рабочего места. Государство обязано трудоустроить молодых матерей, как минимум, на прежнее место работы. В целом ряде стран, традиционно занимающих верхние строчки во всех международных рейтингах, таких социальных льгот в принципе не существует и быть не может», — отметил Глава государства.

Отдельное внимание Токаев уделил бесплатному горячему питанию для школьников младших классов. По его словам, такая мера распространяется на всех учащихся с первого по четвертый класс независимо от социального положения их семей.

«Так же, как не верят в бесплатное горячее питание для всех учеников с 1 по 4 классы. Независимо от того, из социально уязвимых семей или из состоятельных семей дети, все они с 1 по 4 классы получают горячее питание. Причем по требованиям и нормативам эти завтраки и обеды должны покрывать 40% калорий, которые ребенок должен получать в течение одного дня. Назовите мне такую страну», — сказал Президент.

Он также сообщил о законодательных изменениях, предусматривающих бесплатное предоставление слуховых аппаратов слабослышащим детям, и поручил Правительству рассмотреть вопрос их производства в Казахстане.

«Ушедший состав Парламента посчитал необходимым принять законодательную поправку о предоставлении, естественно, без оплаты стоимости, слуховых аппаратов для слабослышащих детей. Эти аппараты производятся за рубежом, поэтому Правительству предстоит в срочном порядке наладить их производство на территории нашей страны», — заявил Токаев.

В завершение Президент призвал усилить работу по адресному предоставлению социальной помощи и льгот. По его словам, государственная поддержка должна в первую очередь доходить до граждан, которые действительно в ней нуждаются.