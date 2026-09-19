К.Токаев: «Таза Қазақстан» – это залог светлого будущего нашего государства

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность экологической культуры и бережного отношения к природе. Глава государства отметил вклад молодежи в реализацию общенационального проекта «Таза Қазақстан» и призвал продолжать работу по благоустройству страны.

Высадка деревьев в парке объединила участников вокруг общей цели — сделать окружающую среду чище и зеленее. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важность подобных инициатив и поблагодарил граждан за поддержку политики государства.

«Сегодняшняя высадка деревьев в этом парке объединила всех нас ради достижения общей благородной цели. Безусловно, это очень важное и полезное для нашего общества и страны дело. Выражаю всем искреннюю благодарность за неизменную поддержку политики государства».

Отдельно Глава государства отметил роль молодых людей, которые принимают участие в экологических и общественных инициативах. По словам Президента, любовь к Родине проявляется прежде всего в заботе о месте, где человек живет.

«Для меня молодые люди, которые содействуют таким благородным начинаниям, являются истинными патриотами. Действительно, настоящая любовь к Родине и родному краю всегда начинается с малого – с заботы о собственном доме, селе и городе», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также подчеркнул, что бережное отношение к природе является частью национальных традиций и получило закрепление в Конституции. Он отметил особое значение общенационального проекта «Таза Қазақстан» в формировании экологической культуры общества.

«Нам предстоит сформировать в обществе высокую экологическую культуру. Хочу еще раз повторить: это крайне важная задача, обозначенная в Конституции. “Таза Қазақстан” – это залог нашего светлого будущего. Это не просто лозунг, это магистральный путь к светлому будущему нашего государства», — подчеркнул Президент.

Глава государства добавил, что цивилизация, созидание и прогресс несовместимы с загрязнением окружающей среды и бескультурьем. По его словам, проводимая работа в конечном итоге направлена на создание благоприятных условий для будущих поколений.