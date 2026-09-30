КТЖ готовит сплит акций: станет ли IPO доступнее для народа

«Қазақстан темір жолы» планирует провести дробление акций в преддверии IPO. Этот шаг может сделать ценные бумаги более доступными для частных инвесторов. Однако увеличение количества акций само по себе не означает роста стоимости компании или гарантированной прибыли для инвесторов. Корреспондент BAQ.KZ разобрался, в чем заключается дробление акций, какие факторы влияют на инвестиционную привлекательность КТЖ и какие риски следует учитывать будущим инвесторам.

КТЖ увеличит количество акций в пять раз

Совет директоров «Қазақстан темір жолы» одобрил решение о дроблении акций. Теперь его должен утвердить единственный акционер компании – фонд «Самрук-Қазына».

Согласно сообщению КТЖ, опубликованному на Казахстанской фондовой бирже (KASE), количество размещенных простых акций будет увеличено с 496 695 676 до 2 483 478 380.

При дроблении акций, или сплите, количество ценных бумаг увеличивается, а расчетная цена одной акции соответственно снижается. При этом доля акционера в компании не меняется.

В рамках IPO КТЖ планирует разместить свои акции на Казахстанской фондовой бирже AIX, а также на биржах Лондона и Гонконга. Согласно официальной информации, средства, полученные от размещения акций, планируется направить на погашение долговых обязательств и реализацию инвестиционной программы.

Окончательные условия IPO, включая объем предлагаемой доли и цену акций, следует уточнять по последующим официальным сообщениям компании.

Какова цель дробления акций

По словам экономиста Айбара Олжая, основная цель сплита – снизить стоимость одной акции и сделать ее более доступной для рядовых инвесторов.

Например, если одна акция стоит 15 тысяч тенге, после дробления в соотношении 1:5 вместо нее будет пять акций стоимостью по 3 тысячи тенге каждая. При этом общая стоимость компании не изменится – изменятся только количество акций и цена одной ценной бумаги.

«Основная цель дробления акций – снизить стоимость одной бумаги, чтобы во время IPO обычные граждане также могли ее приобрести. Логика проста. Например, если одна акция стоит 15 тысяч тенге, после дробления в соотношении 1:5 она превращается в пять акций стоимостью по 3 тысячи тенге каждая. Сама компания при этом не меняется. Если, например, ее рыночная стоимость составляет 100 млрд тенге, после дробления она останется на том же уровне. Увеличивается лишь количество акций, а цена каждой из них снижается. Это можно сравнить с тем, как одну пиццу разрезают на большее количество кусочков: количество кусочков увеличивается, но размер самой пиццы не меняется», – отметил Айбар Олжай.

Таким образом, сплит сам по себе не увеличивает рыночную капитализацию компании. Его потенциальное преимущество заключается в снижении первоначальной суммы, необходимой для покупки акции. Это может способствовать участию частных инвесторов и повлиять на торговую активность.

Финансовый эксперт Андрей Чеботарев также отмечает, что дробление акций является технической процедурой, которая не меняет оценочную стоимость компании. По его мнению, снижение цены одной акции может расширить круг инвесторов. Однако это не гарантирует ни роста спроса на акции, ни увеличения их рыночной стоимости.

Станут ли акции КТЖ доступнее для частных инвесторов

После снижения цены одной акции инвестору может потребоваться меньше средств для ее покупки. Это создает возможность для участия в размещении частных лиц, располагающих относительно небольшим инвестиционным капиталом.

Однако оценивать инвестиционную привлекательность только по цене одной акции недостаточно. Важно учитывать финансовое состояние компании, объем ее долговых обязательств, стабильность доходов, инвестиционные расходы и потенциальную способность выплачивать дивиденды.

Например, если количество акций в портфеле акционера увеличится в пять раз, но общее количество акций компании также возрастет в той же пропорции, доля этого акционера в компании останется неизменной.

Поэтому при принятии решения об участии в IPO наряду с ценой одной акции следует учитывать общую рыночную стоимость компании и ее финансовые показатели.

Что означает долговая нагрузка КТЖ для инвесторов

При оценке инвестиционной привлекательности КТЖ важно учитывать не только ее положение в железнодорожной отрасли, но и финансовые обязательства компании, а также расходы на содержание инфраструктуры.

По мнению Андрея Чеботарева, для инвесторов важными факторами являются объем долга компании, условия его погашения и расходы на инфраструктуру.

«Қазақстан темір жолы» – монополист в железнодорожной отрасли, поэтому ее риски имеют свою специфику. Первый из них – долговая нагрузка. У инфраструктурных компаний, как правило, высокий уровень задолженности. Это связано с тем, что железные дороги, локомотивы и вагоны требуют огромных вложений, а их стоимость окупается в течение десятилетий», – сказал эксперт.

Содержание и развитие железнодорожной инфраструктуры требуют значительных финансовых ресурсов. Такие расходы могут влиять на свободный денежный поток компании, в том числе на ее способность выплачивать дивиденды.

Еще один важный вопрос – валютная структура долга. Если значительная часть обязательств номинирована в долларах США или китайских юанях, а основная часть выручки поступает в тенге, ослабление национальной валюты может привести к росту расходов на обслуживание долга.

Кроме того, тарифное регулирование железнодорожных перевозок влияет на доходы компании. Поэтому при оценке прибыльности КТЖ инвесторам следует учитывать и риски, связанные с тарифной политикой.

На что могут быть направлены средства от IPO

Согласно официальной информации, средства, привлеченные в рамках IPO, планируется направить на погашение долговых обязательств и реализацию инвестиционной программы. Однако если точные суммы по каждому направлению еще не утверждены, указывать конкретные объемы как окончательные параметры не следует.

По оценке Айбара Олжая, в рамках IPO может быть размещено 14-15% акций компании, а объем привлеченных средств может составить 4-5 млрд долларов. Это прогноз эксперта, а не официально утвержденные параметры IPO КТЖ.

По словам эксперта, если часть привлеченных средств будет направлена на сокращение долга, это может способствовать снижению финансовой нагрузки компании. Например, направление 2,5 млрд долларов на погашение задолженности могло бы сократить объем обязательств. Однако это лишь условный расчет. Точный объем привлеченных средств и порядок их использования станут известны после публикации условий IPO.

Финансирование инвестиционной программы может позволить компании реализовать запланированные проекты. При этом результат таких инвестиций будет зависеть от стоимости проектов, сроков их реализации и их экономической эффективности.

Какие риски следует учитывать инвесторам

Инвесторам, рассматривающим возможность участия в IPO КТЖ, стоит заранее оценить несколько факторов.

Во-первых, необходимо сопоставить цену размещения акций с финансовыми показателями компании. Доступная цена одной акции сама по себе не означает, что компания недооценена рынком.

Во-вторых, важно изучить объем и валютную структуру долга, а также расходы на содержание и развитие инфраструктуры. Эти показатели могут влиять на финансовую устойчивость компании и ее способность выплачивать дивиденды.

В-третьих, следует учитывать, что после начала торгов на бирже цена акций может снизиться. Участие в IPO не гарантирует роста стоимости приобретенных ценных бумаг.

В-четвертых, инвестору необходимо ознакомиться с финансовой отчетностью компании, условиями IPO и планами по использованию привлеченных средств. Принимать решение, ориентируясь только на цену одной акции или положение компании на рынке, недостаточно.

В результате дробление акций КТЖ в пять раз может создать более доступные условия для покупки ценных бумаг частными инвесторами. Однако сам по себе сплит не увеличивает стоимость компании и не гарантирует получение прибыли. Насколько привлекательным окажется IPO для инвесторов, будет зависеть от цены размещения акций, финансового состояния компании и ее результатов в будущем.

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