Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Астане завершил расследование в отношении ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" по факту нарушения антимонопольного законодательства, передает BAQ.KZ.

Основанием для проверки стали обращения Ассоциации национальных экспедиторов Казахстана, Ассоциации экспедиторов Кыргызстана, а также ряда транспортно-экспедиторских компаний.

В ходе расследования установлено, что компания предоставляла преимущества аффилированным организациям — АО "KTZ Express" и АО "КедентрансСервис", создавая препятствия для работы частных экспедиторов. Эти действия квалифицированы как злоупотребление монопольным положением.

Решением Специализированного межрайонного суда по делам об административных правонарушениях Астаны от 22 августа 2025 года ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" привлечено к административной ответственности по части 3-1 статьи 159 КоАП РК и оштрафовано на 1,42 млрд тенге в доход бюджета.

15 сентября 2025 года постановлением суда города Астаны решение первой инстанции оставлено без изменений.