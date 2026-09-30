КТЖ и Maersk хотят расширить маршруты для казахстанского экспорта

В Казахстане обсуждают расширение контейнерных маршрутов для экспорта в Китай, Европу и по другим международным направлениям. Один из вариантов связан с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и дальнейшей отправкой грузов через Черное море.

Эти вопросы 30 сентября обсудили в Алматы представители госорганов, казахстанских производителей, экспортеров и международного логистического бизнеса.

Ставка на контейнерные перевозки

На встрече представили варианты доставки казахстанской продукции на внешние рынки с участием KTZ Express и A.P. Moller – Maersk.

Стороны рассматривают дальнейшее развитие перевозок через Каспий и Черное море. Обсуждается и расширение сотрудничества на других морских направлениях с подключением глобальной сети Maersk.

Переговоры стали продолжением контактов, начатых ранее на бизнес-форуме в Брюсселе, где обсуждались экспортные возможности Казахстана и продвижение отечественной продукции за рубеж.

Казахстан расширяет транспортную инфраструктуру

В транспортной системе страны наращивают морской флот, парк фитинговых платформ и грузовые авиаперевозки.

Параллельно развиваются терминальные проекты внутри Казахстана и за его пределами в точках формирования и распределения грузопотоков.

Исполняющий обязанности генерального директора KTZ Express Айбек Қапар заявил, что задача заключается в расширении доступа казахстанских экспортеров к международным транспортным маршрутам и новым рынкам.

Экспортеры обозначили свои запросы

Отдельную часть встречи посвятили проблемам бизнеса при доставке продукции за рубеж.

Производители и экспортеры напрямую обозначили вопросы, связанные с внешними перевозками. После этого участники обсудили возможные варианты доставки и дальнейшее взаимодействие.

В круглом столе участвовали представители государственных органов, казахстанского бизнеса и A.P. Moller – Maersk.