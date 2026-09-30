КТЖ и Maersk хотят расширить маршруты для казахстанского экспорта
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В Казахстане обсуждают расширение контейнерных маршрутов для экспорта в Китай, Европу и по другим международным направлениям. Один из вариантов связан с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и дальнейшей отправкой грузов через Черное море.
Эти вопросы 30 сентября обсудили в Алматы представители госорганов, казахстанских производителей, экспортеров и международного логистического бизнеса.
Ставка на контейнерные перевозки
На встрече представили варианты доставки казахстанской продукции на внешние рынки с участием KTZ Express и A.P. Moller – Maersk.
Стороны рассматривают дальнейшее развитие перевозок через Каспий и Черное море. Обсуждается и расширение сотрудничества на других морских направлениях с подключением глобальной сети Maersk.
Переговоры стали продолжением контактов, начатых ранее на бизнес-форуме в Брюсселе, где обсуждались экспортные возможности Казахстана и продвижение отечественной продукции за рубеж.
Казахстан расширяет транспортную инфраструктуру
В транспортной системе страны наращивают морской флот, парк фитинговых платформ и грузовые авиаперевозки.
Параллельно развиваются терминальные проекты внутри Казахстана и за его пределами в точках формирования и распределения грузопотоков.
Исполняющий обязанности генерального директора KTZ Express Айбек Қапар заявил, что задача заключается в расширении доступа казахстанских экспортеров к международным транспортным маршрутам и новым рынкам.
Экспортеры обозначили свои запросы
Отдельную часть встречи посвятили проблемам бизнеса при доставке продукции за рубеж.
Производители и экспортеры напрямую обозначили вопросы, связанные с внешними перевозками. После этого участники обсудили возможные варианты доставки и дальнейшее взаимодействие.
В круглом столе участвовали представители государственных органов, казахстанского бизнеса и A.P. Moller – Maersk.
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