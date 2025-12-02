КТЖ наказали за монопольные преимущества: штраф 1,4 млрд тенге
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Астана завершил расследование в отношении ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", передает BAQ.KZ.
Поводом стали обращения от Ассоциации национальных экспедиторов Казахстана, Ассоциации экспедиторов Кыргызстана и нескольких транспортно-экспедиторских компаний, заявивших о нарушении принципов конкуренции на рынке перевозок.
В ходе расследования установлено, что компания предоставляла преимущество аффилированным структурам — АО "KTZ Express" и АО "КедентрансСервис". Преимущества проявлялись при согласовании планов перевозок, что создавало препятствия для частных экспедиторских компаний и ограничивало их участие в рынке. Такие действия были квалифицированы как злоупотребление доминирующим положением.
Суд признал ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" виновным в нарушении антимонопольного законодательства и назначил административный штраф в размере 1,42 млрд тенге в доход государственного бюджета. Отмечается, что сумма штрафа была полностью оплачена.
Расследование стало одним из наиболее значимых для отрасли в этом году, подтвердив намерение АЗРК обеспечить честную конкуренцию и прозрачные условия на рынке транспортно-логистических услуг.
