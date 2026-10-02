КТЖ обсудила с основателем 01.AI внедрение ИИ в железнодорожную отрасль

Руководство АО «НК «Қазақстан темір жолы» провело встречу с профессором Кай-Фу Ли — основателем компании 01.AI, инвестором и одним из ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта. Переговоры состоялись в рамках международного технологического форума Digital Bridge.

Стороны обсудили перспективы стратегического партнёрства и развитие компетенций в сфере искусственного интеллекта для транспортно-логистической отрасли.

Одной из ключевых тем стал переход КТЖ от отдельных цифровых проектов к концепции AI-driven railway, предполагающей комплексное применение искусственного интеллекта для поддержки и оптимизации всех процессов железнодорожных перевозок.

Отдельное внимание участники встречи уделили развитию человеческого капитала. Руководство КТЖ выразило Кай-Фу Ли благодарность за образовательные и экспертные возможности, которые предоставляются казахстанским специалистам.

В частности, один из сотрудников ИТ-команды КТЖ успешно прошёл конкурсный отбор в закрытую менторскую программу, предусматривающую работу непосредственно с Кай-Фу Ли и ведущими экспертами компании 01.AI.