КТЖ обязали устранить отставание по проекту Бахты – Аягоз
В АО «Самрук-Қазына» подчеркнули, что отставание недопустимо
Председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов поручил КТЖ в кратчайшие сроки устранить отставание по проекту «Бахты – Аягоз», мобилизовать необходимые ресурсы и завершить земляные работы на участке до 1 ноября 2026 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.
Соответствующее поручение было дано в ходе совещания с участием представителей Министерства транспорта РК и АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Отдельное внимание уделено проектам, реализуемым с отклонениями от графика. Также поручено обеспечить своевременную реализацию проектов по строительству обводной линии вокруг Алматы, участков «Дарбаза – Мактаарал» и «Алтынколь – Жетыген», а также принять меры по устранению узких мест на межгосударственных стыках.
«Срывы сроков по проектам стратегического значения недопустимы. Нужно ускорить темпы работ и мобилизовать ресурсы на приоритетных направлениях», — подчеркнул Нурлан Жакупов.
Кроме того, отмечена необходимость усиления коммерческой работы и взаимодействия с соседними железнодорожными администрациями и грузоотправителями для достижения целевого показателя транзитных перевозок — 55 млн тонн к 2026 году.
