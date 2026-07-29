КТЖ открыло обновленные вокзалы на станциях Мырза и Дария

В Карагандинской области после реконструкции открылись железнодорожные вокзалы на станциях Мырза и Дария. Обновление стало частью программы модернизации железнодорожной инфраструктуры, которую реализует АО «Қазақстан темір жолы», передает BAQ.KZ.

В поселке Актау города Темиртау завершена реконструкция вокзала станции Мырза, работающей с 1936 года. Сегодня станция остается важным грузопассажирским узлом региона, обеспечивая перевозку строительных материалов, сельскохозяйственной продукции и промышленных грузов.

В ходе реконструкции на объекте обновили фасад и внутренние помещения, заменили кровлю, окна и двери, модернизировали инженерные сети, отремонтировали перрон и островную платформу, а также установили новое освещение и ограждение.

Еще один обновленный вокзал открылся на станции Дария в Шетском районе. Здесь модернизировали залы ожидания, установили современные кресла, системы вентиляции и кондиционирования, обновили информационные табло с расписанием движения поездов.

Особое внимание уделили созданию безбарьерной среды. На станции оборудовали комнаты ожидания для пассажиров с инвалидностью и семей с детьми, а также современные санитарные помещения. Кроме того, обновлены платформа, привокзальная территория и служебные помещения.

В компании сообщили, что в рамках программы модернизации в Карагандинской области обновляются 14 вокзалов и пассажирских платформ, из которых девять уже введены в эксплуатацию.

По данным КТЖ, реконструкция направлена на повышение комфорта пассажиров, улучшение качества транспортного обслуживания и дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры региона.