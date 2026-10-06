КТЖ получил 187 новых локомотивов с начала года
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В сентябре локомотивный парк КТЖ пополнился 18 современными машинами. Новая техника распределена между депо Астаны, Есиля, Курорт-Борового и Караганды.
В депо Астана поступили три электровоза серии KZ8A и пять маневровых тепловозов производства CRRC. Еще три маневровых тепловоза CRRC направлены в депо Курорт-Боровое, один — в депо Караганды.
Депо Есиль получило шесть магистральных тепловозов, собранных на отечественном «Локомотив құрастыру зауыты» (ЛКЗ).
Обновление тягового парка позволит повысить надежность перевозочного процесса и обеспечить его устойчивость. Современные локомотивы также создают более комфортные и безопасные условия работы для локомотивных бригад.
Всего с начала 2026 года КТЖ получил 187 локомотивов производства Wabtec, CRRC и Alstom. Обновление парка продолжается.
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