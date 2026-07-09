КТЖ получило еще 50 новых локомотивов
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В июне 2026 года парк АО "НК "Қазақстан темір жолы"" пополнился еще 50 современными локомотивами производства Alstom и CRRC.
Больше всего новой техники получили локомотивные депо Кандыагаш и Жем — по 17 локомотивов. Еще 9 направили в депо Актогай, 6 — в депо Астаны и 1 — в депо Балхаш.
Всего с начала 2026 года КТЖ получило 134 новых локомотива. В их числе — магистральные тепловозы Wabtec и CRRC, электровозы Alstom, а также маневровые тепловозы CRRC. Новая техника уже работает в депо Астаны, Кызылорды, Караганды, Атырау, Мангистау, Павлодара, Маката, Экибастуза, Жема, Кандыагаша, Актогая и Балхаша.
Обновление локомотивного парка проводится поэтапно в рамках программы модернизации КТЖ. Ожидается, что новые локомотивы повысят надежность перевозок, безопасность движения поездов и сделают эксплуатацию техники более эффективной.
Для машинистов и локомотивных бригад в новых локомотивах созданы более комфортные условия. Кабины оснащены системами климат-контроля, холодильниками, устройствами для подогрева пищи, удобными креслами и местами для хранения личных вещей.
Кроме того, при разработке новых локомотивов использованы современные технические решения, которые помогают снизить расходы на эксплуатацию и упростить техническое обслуживание.
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