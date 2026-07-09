КТЖ получило еще 50 новых локомотивов

В июне 2026 года парк АО "НК "Қазақстан темір жолы"" пополнился еще 50 современными локомотивами производства Alstom и CRRC.

Больше всего новой техники получили локомотивные депо Кандыагаш и Жем — по 17 локомотивов. Еще 9 направили в депо Актогай, 6 — в депо Астаны и 1 — в депо Балхаш.

Всего с начала 2026 года КТЖ получило 134 новых локомотива. В их числе — магистральные тепловозы Wabtec и CRRC, электровозы Alstom, а также маневровые тепловозы CRRC. Новая техника уже работает в депо Астаны, Кызылорды, Караганды, Атырау, Мангистау, Павлодара, Маката, Экибастуза, Жема, Кандыагаша, Актогая и Балхаша.

Обновление локомотивного парка проводится поэтапно в рамках программы модернизации КТЖ. Ожидается, что новые локомотивы повысят надежность перевозок, безопасность движения поездов и сделают эксплуатацию техники более эффективной.

Для машинистов и локомотивных бригад в новых локомотивах созданы более комфортные условия. Кабины оснащены системами климат-контроля, холодильниками, устройствами для подогрева пищи, удобными креслами и местами для хранения личных вещей.

Кроме того, при разработке новых локомотивов использованы современные технические решения, которые помогают снизить расходы на эксплуатацию и упростить техническое обслуживание.