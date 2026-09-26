КТЖ представила перспективы развития Транскаспийского маршрута на инвестиционном форуме в Баку

Заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Ерлан Койшыбаев принял участие в Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

В рамках панельной дискуссии, посвящённой развитию региональных связей и сотрудничества, Койшыбаев рассказал о роли Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТХКМ) в укреплении транспортно-логистических связей между рынками Центральной Азии, Кавказа и Европы.

Отмечается, что ТХКМ продолжает демонстрировать положительную динамику. За восемь месяцев 2026 года по маршруту перевезли около 44 тысяч ДФЭ, что на 58% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

«Сегодня ТХКМ — это уже не просто маршрут, а развивающаяся мультимодальная транспортная система, объединяющая железнодорожную, портовую и морскую инфраструктуру нескольких стран. Рост объёмов перевозок подтверждает необходимость дальнейшего развития Среднего коридора и его ключевых элементов», — отметил Ерлан Койшыбаев.

Особое внимание в ходе выступления уделили мерам, которые КТЖ реализует совместно с партнёрами для повышения эффективности ТХКМ. Среди них — развитие железнодорожной и терминальной инфраструктуры, обновление и увеличение парка подвижного состава, расширение портовых мощностей и повышение эффективности морской составляющей маршрута.

Также обсуждалось совершенствование мультимодальной организации перевозок, включая установление согласованных тарифов, цифровизацию процессов и синхронное развитие всех составляющих маршрута.

В качестве важного примера сотрудничества отмечено создание компании Middle Corridor Multimodal Ltd. с участием железнодорожных компаний Казахстана, Азербайджана, Грузии и Китая. Компания призвана сформировать единый операционный подход, включая согласованный график и единую ответственность перед клиентом.

В ходе форума представители международного бизнеса и финансового сообщества обменялись мнениями по вопросам развития транспортных связей и повышения эффективности транзитных маршрутов.

Участие КТЖ в Азербайджанском международном инвестиционном форуме позволило представить текущие результаты развития ТХКМ и обозначить основные направления дальнейшего совершенствования маршрута.

КТЖ продолжает взаимодействие с международными и региональными партнёрами для повышения эффективности ТХКМ и развития транзитных перевозок.

Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF) — международная инвестиционная площадка, объединяющая представителей государственных органов, международных инвесторов, финансовых институтов и деловых кругов. Форум направлен на презентацию инвестиционных возможностей и расширение международного инвестиционного сотрудничества.